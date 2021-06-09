筆電需求暢旺 華碩5月營收寫同期高、宏碁創近七年同期新高

筆電大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(9) 日公告 5 月營收，受惠筆電需求維持強勁，加上國內疫情升溫刺激筆電搶購潮，雙 A 營運站穩高檔，華碩單月品牌營收 385.82 億元、年增 40.36%，創歷年同期新高，宏碁則達 248.07 億元、年增 22.9%，為 2015 年來同期新高。

華碩今年以來受惠電競、商用、消費筆電需求暢旺，加上板卡需求大增，推升營運維持高檔，5 月品牌合併營收達 385.82 億元，月增 5.7%、年增 40.36%；今年前 5 個月品牌合併營收達 1831.88 億元、年增 66.16%，單月、累計前 5 月營收均創下歷年同期新高。

華碩預期，第 2 季筆電出貨將季增 5-10%、年增 20-30%，零組件與周邊產品出貨將季減約 5-10%，與去年同期相比則將年增 30%，展望未來，筆電能見度已達第 3 季，評估零組件供給缺口仍有 25-30%，但法人預期，華碩第 2 季營收仍將站穩千億元，持平首季達約 1100 億元。

因應防疫，華碩今也宣布響應國研院國網中心「科技抗疫 2.0」活動，推出三大免費防疫方案，包括新創科技抗疫、企業居家辦公急救包、政府及行政法人防疫，提供雲端空間、AI 資源、高速運算等。

宏碁 5 月營收則達 248.07 億元，月減 0.6%、年增 22.9%，創下近七年同期新高，累積前 5 月合併營收 1213.14 億元、年增 36.6%，宏碁表示，需求仍大於供給，將持續與供應鏈合作追料、趕工出貨，而 5 月出貨中，Chromebook 產品營收年增 30.1%、電競產品營收也年增 15.3%。

另一方面，宏碁旗下建碁 (3046-TW) 今也宣布協助電子零件連接器大廠瀚荃 (8103-TW)，在淡水廠辦園區全面導入 AI 人臉辨識門禁解決方案，提升辦公環境人員安全性。

微星 (2377-TW) 今日也公布 5 月營收達 156.74 億元，月增 4%、年增 43.2%，同創下歷年同期新高，累計今年前 5 個月營收達 787.57 億元、年增 57.3%。