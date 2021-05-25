華碩搶遠距商機推迷你電腦新品

因應國內疫情升溫，居家遠距辦公需求大增，品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 積極滿足國內筆電需求，華碩今 (25) 日就宣布，再推出 ASUS Mini PC PN51 迷你電腦新品，可同時滿足居家、商業等多元用途，也可望為第 2 季營運再添動能。

華碩表示，ASUS Mini PC PN51 迷你電腦搭載超微 (AMD-US) Ryzen 5000 處理器、Radeon Vega 7 顯示晶片，最高 64GB DDR43200 MHz 記憶體、M.2 固態硬碟，尺寸約等於手掌大小，使用不占空間，且具備高速 WiFi 6 無線功能，擴充性佳，適合居家或商業用途。

因應近期遠距工作需求，華碩也針對視訊、音效、網路等功能設定問題，推出客服金三角服務，包含電話 / 線上客服、MyASUS 一鍵檢測，以及 24 小時線上支援到府收送服務。

另一方面，面對近期國內筆電需求大增，宏碁旗下居家上班、遠距教學電腦設備需求量也數倍成長，因應遠距商機需求，也宣布推出萬元有找的教育筆電，鎖定學生線上學習需求，月底可望陸續交貨。

宏碁本周四 (27 日) 也將在線上舉行全球發表會，發表下半年筆電、周邊新品，市場預期，將涵蓋宏碁近年主打的電競、輕薄、創作者、強固型等各產品新品，同時也將有新款 Chromebook 亮相。