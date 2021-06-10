警鈴狂響！隔夜附買回操作飆逾5000億美元 再創新高

週三 (9 日) 聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5030 億美元，連續第三天創下歷史新高，再度體現市場流動性過剩，向即將召開的 6 月 FOMC 利率會議發出重要訊號。

由於流動性充足的金融機構蜂擁向附買回交易市場，以存放現金並獲得國債或其他政府證券抵押品，隔夜附買回操作 (又稱隔夜逆回購協議) 規模週三來到 5030 億美元，超越前一日的 4974 億美元，連續第三天創下歷史新高。

為 Fed 根據合格抵押品投放現金給主要交易商，使聯邦基準利率維持在目標區間附近的一種手段。近日來規模較大的銀行和其他金融機構越來越多地轉向 Fed 隔夜附買回操作作來存放過剩現金。

芝加哥 BMO Capital 固定收益策略師 Dan Belton 稱：「這是另一個跡象顯示現金擔保品失衡的金融體系… 聯準會將會持續放鬆對這此工具的任何限制，避免利率持續為負。」

Fed 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行下一次利率會議。目前超額存款準備金利率 (IOER) 目前為 0.10%，隔夜附買回利率達 0.00%。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 5 月初曾提到，若有必要，Fed 可透過調整 IOER 或 RRP 來影響短期利率，但該不會視為貨幣政策的變動。

Wrightson ICAP 經濟學家 Lou Crandall 研判，聯準會可能在 6 月決定是否調高這些利率、緩解短期利率下行壓力，但不太可能調整資產負債表去解決問題的根源。