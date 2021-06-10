報復性消費潮來襲 美國消費旺

美國 6 月 6 日通過機場安檢人數來到疫情後新高的 198 萬人，5 月 28 日至 6 月 3 日當週電影院票房也來到 1.17 億美元。隨著疫苗施打人數進一步提高、夏季旅遊旺季來臨，美國消費可望進一步成長，別錯過報復性消費潮帶來的投資機會。

1. 紓困支票存起來，美國家庭儲蓄大增

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

疫情爆發以來，美國共通過三輪紓困法案，總金額高達 5 兆美元。部份金額透過額外失業補助與紓困支票進到民眾手中，加上疫情造成消費金額下降，美國家庭儲蓄累計增加 4 兆美元。隨著疫苗施打數增加與封鎖陸續解除，美國消費者支出開始回升，今年 3 月與 4 月消費者支出都已超越疫情前數字。考量到美國家庭於這段時間增加了大量儲蓄，未來美國消費者支出將進一步升高。

2. 疫苗打下去，重新加深人與人連結

疫情除了透過恐懼與不確定性，令民眾不敢消費，過往需要大量與人接觸的消費項目，也都被迫減少。美國至少施打一劑疫苗人數於 3 月突破 20%，之後一路增加至目前的 51%。增加的疫苗施打數與降低的新增感染人數，讓很多人開始回到過去的生活模式。與 2 月底相比，4 月指定表演性娛樂（電影院）、遊樂園、俱樂部與飯店的消費金額都大幅增加，這些也正是更需要與人接觸且之前被迫取消的花費。按照美國總統拜登的計畫，美國將於 7 月 4 日前達成成年人 70% 的完整施打率，有助進一步提高這些過去受壓抑項目的消費金額。

資料來源：Bureau of Economic Analysis，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 不只消費金額提高，預估獲利驚人

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2021/6/8。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從上圖可看出，預估未來一年每股盈餘年增率前 10 高的子產業中，與報復性消費潮相關的就有服飾、賭場、飯店、平價服飾與航空（回到職場，將需要更多衣服）。扣除掉這 5 個，剩下大多為受惠於油價大漲與去年基期超低幫助的能源子產業（去年西德州油價一度跌至每桶 - 37 美元），與原物料價格飛漲且期待美國基礎建設法案過關的基本金屬。消費類股不只有營收支撐，獲利前景同樣樂觀。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

消費潮剛開始，買進別賣出

美國於夏天達成群體免疫後，歐洲可望於冬天達成，日本與新興市場國家也將於明年擺脫疫情困擾。美國剛開始的報復性消費潮只是開端，之後其他國家將複製並接棒。消費類股短期仍會受到疫情變種與傳染而有波動，別因為雜音而錯賣並錯過長期漲勢。

鉅亨精選基金

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