〈金融風險指數〉疫情衝擊 5月風險指數99.3創7個月來新高

金融研訓院今 (10) 日發布「台灣金融風險指數(TAIFRI)」，受疫情升溫影響，5 月風險指數 99.3，創下 7 個月以來新高，包括股價波動、國內金融機構傳染風險與海外資產價格波動加劇等風險皆持續攀升。

根據金融研訓院統計，自去 (2020) 年 10 月以來，金融風險指數一直落在 98.5 到 98.9 區間，但受疫情爆發衝擊，5 月風險指數跳升至 99.3，較 4 月成長 0.5，較 2020 年 12 月成長 0.8。

在股票市場部分，儘管有疫情干擾，但台股仍呈現價量齊揚的韌性，5 月股市本益比約 18.1，收益率 5.07% 也創下今年以來次高，從歷史平均收益率來看，股市收益率仍在合理範圍內。

但要注意的是，受國內疫情爆發影響，5 月台指選擇權波動指數也比 4 月大幅增加 5 成以上，是本次風險成長最劇烈的項目，在股市處於高檔位置、資金快速輪動的情況下，預估將使資產價格持續波動，投資人應留意投資風險。

報告指出，受惠於出口表現亮眼與美國股市多頭，推升今年以來股價指數屢破新高，但象徵恐慌指數的台指選擇權波動率指數也震盪劇烈，在通膨蠢動、聯準會與主要國家央行可能開始討論縮減寬鬆政策的利空效應下，預估下半年國內股市的波動程度大幅增加。

在海外資產部分，亞洲地區 (不含日本) 的信用違約指數已連續兩個月上升，突破近 10 個月以來新高，顯示信用風險上揚，另外美國 5 月中旬一度因通膨疑慮導致股市震盪，恐慌指數在兩天內飆升逾 40%，包含中、日、歐股市價格波動度亦顯著揚升。

此外，受本土疫情爆發影響，國內金融機構傳染風險連續兩個月升高，5 月數值達 2020 年 9 月以來新高，國銀海外業務與當地疫情變化關聯性高，包括個別產業信用風險與投資部位市場風險皆須密切關注。



