新興迷因股盤前續飆！ContextLogic狂漲40%、Clover Health大漲23%

散戶投資人的積極湧入，帶動 ContextLogic、Clover Health 在內多檔新興迷因股周三 (9 日) 盤前持續飆高。

台北時間周三 (9 日)19 時許，ContextLogic(WISH-US) 於美股盤前狂漲 40％，Clover Health(CLOV-US) 漲 23％，Workhorse(WKHS-US) 漲近 10％，Wendy’s(WEN-US) 漲逾 4％。

另一方面，AMC 娛樂 (AMC-US) 盤前跌 6.6％，黑莓 (BB-US) 跌 2.8％，GameStop(GME-US) 則漲 0.3％。

在 AMC 娛樂、黑莓在內等散戶熱門股狂飆之際，雖然美國證交會 (SEC) 表示正密切關注市場是否存在操縱等不當行為，但這似乎沒有影響到 Reddit 鄉民們的熱情，紛紛將目標轉向其他空頭押注的股票。

彭博引述 S3 Partners 數據指出，自 3 月以來，Clover Health 的空頭押注持續穩步上揚，且已超過 5.8 億美元，佔公眾流通量的 44%。

在成為散戶的目標以前，Clover Health 單日交易量普遍低於 1000 萬，但該股周二 (8 日) 的換手量卻超過 7 億次，且連續 2 天的瘋狂漲勢已幫助抵銷其在 5 月的跌幅。