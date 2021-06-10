聯發科5月營收413.26億元 再寫歷史新高 6月可望持穩400億元

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收 413.26 億元，年增 89.76%，再改寫新高紀錄，累計前 5 月營收 1859.3 億元，年增 80.19%；受惠主要產品線全面成長，聯發科 5 月營收重返 400 億元大關，6 月可望持穩 400 億元。

聯發科後段測試主力供應商京元電 (2449-TW) 近期受移工停止上班影響，估 6 月產量將減少 30-35%，不過，聯發科透過調配供應商生產比重，維持原先財測，第二季營收估達 1188-1275 億元，季增 10-18%，年增 76-89%。

聯發科看好，第二季 5G 高階晶片出貨可望續旺，將帶動高階市占率在今年與未來不斷提升，也持續強化 5G 中階與主流市場的市占率，看好今年 5G 手機晶片市占率達 45% 以上，挑戰坐穩全球手機晶片龍頭寶座。

展望後市，聯發科認為，儘管台灣受疫情影響，但目前終端需求仍相當健康，預期公司全年營收成長將超過 40%，毛利率 44-46% 的目標也維持不變。

聯發科也預期在今年底前推出首款基於 Armv9 架構的旗艦新品，以掌握更多機會，包括 Sub 6 與毫米波解決方案，可望成為新動能。