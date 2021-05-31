矽力再飆新天價3785元 市值衝IC設計第二大 僅次聯發科

隨著電子股買氣回籠，股王矽力 - KY(6415-TW) 今 (31) 日股價再衝新高，達 3785 元，依現有股本推算，市值達 3526.56 億元，超車聯詠 (3034-TW)，僅次聯發科 (2454-TW)。

依三大 IC 設計業者今日股價高點計算，聯發科市值重返 1.6 兆元大關，聯詠也達 3262 億元，瑞昱 (2379-TW) 也有 2574 億元。

矽力近期受惠汽車、資料中心、消費、工控等需求續強，不僅第一季獲利衝歷史次高，4 月營收也改寫新猷，達 17.67 億元，月增 11.87%，年增 49.79%，累計前 4 月營收達 59.48 億元，接近去年上半年營收 61.5 億元。

隨著營運頻頻創高，加上電子股人氣回流，向來為多頭指標的高價股表現也強勢，矽力從 512 股災當日低點 2600 元開始反彈，依今日高點 3785 元推算，近 14 個交易日，波段漲幅 45%。

矽力看好，下半年受惠資料中心、汽車、5G、PC 與筆電等需求帶動，成長動能將比上半年更強，今年營收估可達成年增 20-30% 的目標，且隨著新產能開出，還有上調空間，全年營收有機會年增逾 30%。