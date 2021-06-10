〈稅收統計〉前5月稅收8932億元 七稅目刷新歷史紀錄

財政部今 (10) 日公布 5 月稅收統計，單月實徵淨額 2953 億元、年增 28.5%，累計前 5 月稅收共 8932 億元，也較去年同期增加 19.4%，統計今年以來，包括證交稅、營業稅、房屋稅、契稅、遺產稅、菸酒稅、關稅與總稅收等全都創新高。

其中證交稅受惠於股市量能大增，使得前 5 月稅收較去年同期增加 613 億元，營業稅也較去年同期增加 343 億元、貨物稅增加 79 億元、關稅增加 71 億元，是增加幅度較多的稅目 。

另外，與不動產市場有關的土增稅與契稅，5 月稅收也有明顯增長。以土增稅來說，單月土增稅收共 109 億元，累計前 5 月稅收共 465 億元，較去年同期增加 14.6%。

統計處副處長陳玉豐說，新北市受惠於法拍案與土地重劃區交易案增加，單月年增 11.9 億元居冠，桃園市則是有國泰金控購置物流園區，年增 5.2 億元；另外，高雄市也因開發公司購地等交易案挹注，也讓土增稅較去年同期增加 4.2 億元。

契稅部分在新屋交屋潮帶動下，5 月契稅實徵淨額共 17 億元、年增 68.3%，累計前 5 月稅收共 73 億元、年增幅約 34.7%，主要則以新北市、高雄市與台南市增幅較多。

對於今年稅收展望，陳玉豐認為，國內疫情爆發讓營業稅與娛樂稅首當其衝受影響，但因去年因應疫情辦理營所稅暫繳，今年回補預料有助於挹注稅收，加上居家防疫帶動的買氣升溫，可望減緩疫情對稅收的影響。