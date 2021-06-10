千金股5月營收 矽力17.1億元創歷史次高 祥碩寫同期高

千金股矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收，達 17.1 億元、4.97 億元，其中，矽力受惠各類應用電源管理晶片出貨維持高檔，營收創歷史次高，祥碩也隨著取得產能增加，寫同期新高。

矽力 5 月營收 17.1 億元，月減 3.26%，年增 61.47%，累計前 5 月營收 76.61 億元，年增 50.42%；祥碩 5 月營收 4.97 億元，月增 11.81%，年增 46.43%，累計前 5 月營收 25.22 億元，年增 6.4%。

矽力看好，汽車、資料中心、工控、消費以及通訊皆是今年主要成長動能，其中，汽車第一季開始放量，預期第二季出貨還會再優於上季，5G 基地台也已開始緩慢復甦，有助營收加溫。

矽力預估，下半年受惠資料中心、汽車、5G、PC 與筆電等需求帶動，成長動能將比上半年更強，今年營收估可達成年增 20-30% 的目標，且隨著供應商新產能開出，還有上調空間，換言之全年營收有機會年增逾 30%。

祥碩本季為傳統淡季，不過，今年受惠需求持續強勁，本季營運可望優於去年同期，同時產能問題也陸續改善，加上反映成本、調漲產品價格，預期第二季營運可望優於去年同期。