〈矽力法說〉下半年比上半年更好 全年營收成長有機會超過3成

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長陳偉指出，下半年受惠資料中心、汽車、5G、PC 與筆電等需求帶動，成長動能將比上半年更強，今年營收估可達成年增 20-30% 的目標，且隨著新產能開出，還有上調空間，換言之全年營收有機會年增逾 30%。

陳偉表示，汽車、資料中心、工控、消費以及通訊皆是今年主要成長動能，其中，汽車第一季開始放量，預期第二季出貨還會再優上季，但由於部分車廠因為零組件長短料，放量速度較預期便緩，維持今年營收比重 5% 的目標。

陳偉強調，長期來看，由於車用產品的生命週期達 5-10 年，因此放量速度將較緩慢，並不是感到太擔心，矽力將持續生產，滿足客戶需求，目前也已接洽新客戶。

資料中心方面，陳偉看好，除了今年業績持續提升，尤其看好明年切入的伺服器主機板陸續放量，將成明年主要成長動能，以地區來看，由於中國品牌產品驗證週期比歐美品牌快，大量出貨時程也會較歐美品牌早。

5G 產品方面，矽力今年在手機市場取得更高市占，加上基地台在第二季、第三季緩慢復甦，有助營收增溫。

至於晶圓代工產能吃緊、頻傳漲價，陳偉坦言，晶圓代工廠漲價屬合理情況，且如果全球施打疫苗得到顯著的效果，歐美經濟將強勁復甦，整體需求成長，看好未來幾年景氣動能仍相當強勁。

陳偉表示，今年晶圓代工仍以主要的供應商為主，第二家提供的比重可能會稍微增加一些，而第三供應商則因其產能較小，比重又比較小，比重無明顯變動。