台股站上17200點 三大法人土洋對作買超99億元

美股四大指數周四收漲，台股今 (11) 日在晶圓雙雄、鴻海等電子股的領軍下，一度上漲逾百點，航運股也吸引大量資金進駐，成交比重占大盤逾 3 成，不過，端午前夕進入高檔壓力區，多頭攻勢未能延續，終場指數上漲 54 點，收在 17213 點，三大法人呈現土洋對作，合計買超 99 億元。

台股今日成交值 4000 億元之上，周線寫下連 4 紅，累計上漲 66 點。觀察籌碼面，外資持續加碼買超 106.65 億元；投信持續賣超 1.81 億元；自營商則轉為賣超 5.82 億元，三大法人合計買超 99 億元。

台積電今日股價持續走揚，開盤即站上 600 元關卡，終場小漲 0.5%，收 602 元；聯電早盤上漲逾 2%，最高來到 52.7 元，終場漲幅收斂至 1% 以下，收 51.8 元；鴻海、日月光投控、廣達等電子股也表現不俗。不過，聯發科、台塑、國巨等權值股，賣壓相對較重。

航運股重回多頭懷抱，今日人氣爆棚，其中，貨櫃三雄 5 月營收繳出亮眼成績單，獲得大量買盤追捧，萬海率先亮燈漲停，以 174.5 元創下歷史新高，長榮勁揚逾 9%，衝上 124 元，同寫新高，陽明則漲 5%，收 116 元，距離突破新高也只差一步，上市運輸類股指數衝場大漲近 6%，占大盤整體成交比重達 36%。

高端疫苗新冠疫苗二期臨床試驗解盲完成，拚今年 7 月上市施打，今日恢復交易後，股價拉出第三根漲停，來到 275.5 元，高端大股東基亞同步亮燈，不過，疫苗相關供應鏈台康生、台耀未如昨天強勢，終場均翻黑震盪下挫。

法人表示，台股近來已經收復上月中旬因疫情大跌的失土，但 17300 點附近高檔壓力沉重，端午節後是否出現變盤，機率確實不低，如果後續量價能同步上揚，將有利反彈趨勢延續，投資人不需過度悲觀。