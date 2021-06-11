疫情干擾未散 台灣下週連標兩期公債不確定因素升高

台灣下週將先後標售兩期公債，由於異地及居家辦公的各種不便，市場紛紛揣測上個月 20 年券標售利率意外飄高的驚喜會否重演。

據《彭博社》週五 (11 日) 調查，下週二 (15 日) 將標售的兩年期公債利率預估中值落在 0.16%，料將自去年 11 月創的歷史低點走高，預估區間拉寬至 0.13%-0.22%，較存續期間約 2 年公債近期的次級市場成交利率約 0.14% 偏高。

農業金庫債券交易主管 Stanford Chen 指出，自家銀行屬於委託下標，在部分人員居家辦公的情況下，委託其他交易商下標仍有不便，傾向下週的兩期公債「麻煩就算了」，可以等標售後再自次級市場購入。

Stanford Chen 說道：「現在市場心態上也希望利率標高一點。」

台灣這波疫情在 5 月中旬明顯升溫，部分債市交易員開始異地或居家辦公，許多設備裝置、程序調整都還在兵荒馬亂之際，剛好遇上 20 年公債標售，棄權、減量、利率高寫等情況，造成得標利率 0.625% 比市場最高預估還高出近 10 基點，之後才在次級交易逐步回落，本週見到成交在約 0.59%。

資金滿溢

在標售兩年短券後，下週五將輪到主流 10 年券接受標售考驗，雖然疫情造成的不便或讓市場心態偏向在初級市場拉高利率，不過若銀行間欲消化資金的壓力沉重，標售利率可能受到抑制。

台新銀行債市交易員 Aaron Chien 表示，自家銀行於辦公室上班的情況仍正常，下標不會有問題，近期 2 年期冷券的成交行情仍值得參考，他預估標售利率將貼近 0.15%。

群益金鼎證券債市交易員 Tommy Gu 亦認為，不至於重演 20 年券利率意外標高、吃到財政部的「豆腐」，因為各交易商應該多已做好人力調整，以 10 年券來看，預期標售利率會在 0.45% 以下。

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