〈紓困4.0啟動〉國發會提三大規劃 協助新創企業紓困

創投公會呼籲政府紓困 4.0 方案應納入新創團隊，國發會今 (11) 日也宣布，為協助受疫情影響的新創團隊，提出「行政院國發基金新創紓困加碼方案」、彈性適用紓困補助及協助新創投資等三項新創紓困規劃。

國發會主委龔明鑫表示，新創團隊在這次疫情受創嚴重，但新創初期規模小，可能沒有營收，商業模式或跨域經營不易適用紓困產業類別、銀行授信評估，因此經多方討論後，計畫提高貸款額度、更優惠利率補貼。

國發會說明，新創紓困加碼方案預計將以政府紓困 4.0 貸款專案為基礎，由國發基金對新創提供更多優惠，預計包括放寬新創適用條件、信用保證成數及利息補貼再加碼，考量救急需求，將大幅簡化行政程序。

針對新創團隊反應常因橫跨多種行業類別，導致主管機關模糊、不利申請紓困補貼，國發會表示，將協調經濟部及相關部會進行協助，只要有營業衰退事實，行業認定將可彈性處理，另外，國發基金去年推動特別股投資方案，也將研議展延，以減輕新創財務壓力。

另一方面，國發會今也發布促進私募股權基金投資產業輔導管理要點，協助符合資格私募股權基金更易取得保險業或其他資金，參與 5+2、六大核心戰略產業發展，增加經濟成長動能，其中規定公司資本總額或有限合夥約定出資總額新台幣 10 億元，具管理股權基金或投資產業經驗專業團隊則須達 3 人以上。