鉅亨美股雷達：蘋果深化布局自駕電動車、蔚來考慮推出新副廠牌

盤前重要看點：

週四 (10 日) 美國公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 表現，數據顯示，美國 5 月 CPI 年增率成長 4.99%，創下自 2008 年夏天以來的近 13 年新高，並超越市場預期的 4.7%。

儘管目前美國通膨遠高於 2008 年金融海嘯以來的最高水平，但聯準會 (Fed) 官員依然認為，目前通膨上漲是「暫時性因素」造成，包括去年的低基期效應，以及短期內的供應鏈緊俏所致，但 Fed 相信，隨著市場進入下半年，這樣些狀況將會好轉。

而週四 (10 日) 美國公布超乎市場預期的 CPI 數據後，10 年期美債殖利率反而逆勢下挫，顯示債市交易員亦開始認同 Fed 觀點，相信通膨只是暫時性現象。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 19.10 點，或 0.06%，收 34,466.24 點。

S&P 500 指數上漲 19.63 點，或 0.47%，收 4,239.18 點。

那斯達克指數上漲 108.58 點，或 0.78%，收 14,020.33 點。

費城半導體指數上漲 37.73 點，或 1.19%，收 3,196.21 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 6 月密大消費者信心初值，市場預期 84.2，前值為 82.9。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

消息人士透露，BMW 電動車部門前主管 Ulrich Kranz 已在最近數週被延攬蘋果。

此前 1 個月，Ulrich Kranz 剛卸任自駕電動車開發商 Canoo 的首席執行長，而在與其他合夥人聯合創辦 Canoo 之前，Ulrich Kranz 曾任 BMW 電動車部門資深副總裁。

Ulrich Kranz 是蘋果招募的最重要汽車人才之一，這個布局清楚表明蘋果將要生產「自駕電動車」，挑戰特斯拉和其他汽車廠商。

上述消息人士表示，Ulrich Kranz 工作將彙報予蘋果汽車部門最高主管 Doug Field；Doug Field 曾領導特斯拉 Model 3 開發，目前是蘋果汽車部門最高負責人。

通過銷售 iPhone、Mac 等產品和服務，蘋果成為全球市值最高公司，而在投資者和客戶強烈呼籲下，蘋果已開始將觸角觸及電動車和 AR。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉已發表最新電動車款 Model S Plaid，特斯拉稱這是旗下加速最快的車型，0 至 100 公里加速時間僅需不到 2 秒鐘。

據特斯拉公告，Model S Plaid 續航里程為 390 英里，0 至 100 公里加速時間不到 2 秒，被市場認為是特斯拉為了抵擋保時捷、賓士競爭壓力而推出的新車款。 Model S Plaid 價格為 11.299 萬美元。

先前 Model S Plaid 的發表數次跳票，最初發佈時間定為今年 2 月份，後來延遲至 6 月 3 日，最終訂為 6 月 10 日。

最初，Model S Plaid 的設計目標是具有更長的續航里程，但特斯拉 1 月份決定開發續航里程達 520 英里的 Plaid Plus，而 Model S Plaid 的續航里程則有所縮水，但上週馬斯克 (Elon Musk) 已宣布將取消生產 Plaid Plus。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蔚來 (NIO-US)

市場消息傳出，蔚來汽車正計劃推出一個全新品牌，定位將低於蔚來，內部人稱之為蔚來汽車的副廠牌。

市場分析，由此來看蔚來汽車並非沒有走進大眾市場的可能。

蔚來汽車執行長李斌在此前的一次投資人會議上談到，蔚來汽車有可能走入大眾市場，但這條大眾化路線並不是蔚來品牌來走，而是由蔚來汽車旗下的一個新品牌來拓展。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 滴滴 (DIDI)

週五 (11 日) 滴滴正式向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交了 IPO 招股書，擬於紐交所掛牌上市，股票代碼為 DIDI，並由高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

招股書顯示，截至 2021 年 3 月止，滴滴在包括中國內的 15 個國家約 4000 多個城鎮，提供網路預約車輛、車輛出租、共享單車、共享電動單車、代駕、貨運、金融和自動駕駛等服務。

以具體營收而言，2020 年全年滴滴三大業務：中國出行業務、國際業務和其他業務營收分別是 1336 億人民幣、23 億人民幣和 58 億人民幣，合計已達 1417 億人民幣。