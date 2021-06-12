〈紐約匯市〉ECB鴿派、英國疫情再起 美元周漲創一個月來最佳

受到歐洲央行鴿派言論以及英國疫情再度升溫影響，市場預期歐洲、英國的利率將會有更長時間維持在低檔，並靜待下周的聯準會貨幣政策會議，周五 (11 日) 歐元和英鎊兌美元紛紛下跌，美元相對強勢。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周五上漲 0.52% 以 90.52 作收，周漲 0.41%，是 5 月初至今最強勁的單周漲幅，相對的歐元下跌 0.53% 至 1.2108 美元，逼近 4 月底以來的最大單周跌幅。

美元指數台灣時間 6/11-6/12 清晨走勢 (圖: 鉅亨網)

歐洲央行 (ECB) 宣布維持鴿派，ECB 利率決策委員諾特 (Klaas Knot) 表示，由於貨幣政策仍然受到限制，因此未來幾年將需要更靈活的財政目標。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 認為，歐洲央行政策決定者此舉正透露現階段通膨率遠低於被迫升息的水平，鴿派的格局估將持續。

Schamotta 說，這進而削弱歐元近期漲勢，並正出現下檔壓力，歐元近期走弱主因於歐洲本身因素，而非美元走強所造成。

此外，英鎊下跌 0.48% 至 1.4106 美元，主因於 Delta 變異病毒正在英國快速蔓延，導致該國大部分地區恐無法照原定計畫本月 21 日全面重啟，這使市場開始擔憂英國成長恐低於原先預期。

另一方面，周四公佈的美國消費者物價指數顯示 5 月通膨年增達 5%，貨幣市場整周都呈現低迷狀態，不過，市場仍似乎支持聯準會的短暫通膨的論點。

據路透調查發現，經濟學家預計聯準會將在 8 月、 9 月宣布減少疫情祭出的大規模購債計畫，但預計不會在明年初前開始減少每月購買量。

BMO Capital Markets 外匯策略全球主管 Greg Anderson 表示，市場還正在為下周舉行的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議做準備， FOMC 會議前後貨幣市場通常都有很大的波動性。

同時間，澳幣等風險較高的貨幣也走軟，澳幣周五下跌 0.58% 至 0.7706 美元，紐幣則一度觸及 5 月 4 日以來低點，終場下跌 0.93% 至 0.7125 美元。

加密貨幣方面，比特幣周五上漲 0.3% 至 36817.94 美元，在薩爾瓦多的利多消息後近日出現大幅反彈，本周漲幅接近 3%。以太幣則下跌 3%，周跌 11.7%。

截至周六 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：