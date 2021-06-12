Nvidia收購地圖新創公司DeepMap 拚毫釐級地圖 股價刷52週新高

顯卡和 AI 晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 週四宣布計畫收購自動駕駛汽車地圖繪製新創公司 DeepMap，收購金額未公開，此交易有助於 Nvidia 累積自動駕駛技術，改善必要的地圖和定位功能。

Nvidia 週五大漲 16.01 美元或 2.3%，收 713.01 美元，刷新 52 週高點。

Nvidia 汽車副總裁兼總經理 Ali Kani 表示，「此次收購是對 DeepMap 獨特願景、技術和人才的認可。DeepMap 預期可以擴展我們的地圖產品，幫助我們開拓全球地圖運作和增進我們的全自動駕駛專業知識。」

Nvidia 旗下有自動駕駛部門，內含車載產品，例如 Drive 硬體和軟體。Nvidia 也與賓士、豐田和其他車廠建立合作關係。

DeepMap 打造高解析度的地圖繪製軟體，可以在各自動駕駛車中擴展，也能全球運作。

Nvidia 表示，DeepMap 使用來自車輛傳感器的眾包數據來打造地圖，且隨著汽車行駛可不斷更新地圖。DeepMap 的技術將幫助 Nvidia 生產「公厘級」的精準地圖，而這樣的地圖將是全球運作自動駕駛汽車的關鍵核心。

由於新冠疫情衝擊，Nvidia 上一財年的汽車產品銷售大減 23%，但該部門營收今年預計回彈，分析師估計該營收將年增 25% 至 6.688 億美元。

Nvidia 近期推出下一代自動駕駛晶片「Atlan」，可供車廠 2025 車款使用。

根據 Crunchbase 的數據，DeepMap 已經籌資 9200 萬美元。

總部位於加州的 DeepMap 公司由 James Wu 和 Mark Wheeler 在 2016 年共同創造，他們分別曾在 Alphabet’s (GOOGL-US) 旗下的谷歌和蘋果 (AAPL-US) 麾下服務。Nvidia 預期此交易將在今年第三季完成。

Nvidia 今年迄今股價上漲 36%，超越費城半導體指數同期 14% 的漲幅，也高於大盤 S&P 500 指數同期上升的 13%。