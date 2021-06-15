〈貴金屬盤後〉公債殖利率走揚 黃金跌至近1個月低點

美國公債殖利率在聯準會（Fed）本周的利率決策會議前小幅走高，黃金期貨周一（14 日）下跌，創下一個月以來最低收盤價格。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，黃金過去 10 周以來上漲 13%，因此投資人在聯邦公開市場委員會（FOMC）於周三（16 日）發布決策前，先行獲利了結。

Norman 說：「儘管有明顯跡象表明通膨升溫動能增加，但市場顯然擔心 Fed 可能會在 FOMC 會議上暗示縮減量化寬鬆（QE）──而這很大程度上似乎取決於『暫時性』通膨的意義。除了討論 5 月火熱的通膨數據之外，決策官員也可能把注意力轉移到其他方面，這將損害黃金的前景。」

目前黃金價格可能在 1,855 美元附近有支撐，一旦跌破這一支撐，金價將回落至 1,840 美元，不過 Norman 認為趨勢仍保持良好。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 13.70 美元或 0.7%，收每盎司 1,865.90 美元，為最活躍期或 5 月 14 日以來最低收盤價。上周共下跌約 0.7%。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 11 美分或 0.4%，收每盎司 28.04 美元，上周共上漲 0.9%。

資產管理公司 SIA Wealth Management 市場策略師 Colin Cieszynski 表示，金價最近漲勢不錯，雖然從 1,900 美元回落，但這是進入超買並且遇到技術阻力後的常見現象。

Cieszynski 說，過去幾個月裡替代貨幣資本在貴金屬與加密之間來回游走，周一比特幣的反彈能吸走了黃金與白銀的部分需求。

至截稿前，比特幣價格暫報 40,179.41 美元，24 小時內上漲 2.9%，再次登上 4 萬美元大關。

Fed 為期兩天的政策會議將於周二開始，由於官方統計顯示通膨率比預期高，然而疫情後復甦階段的就業報告卻比預期弱，大宗商品投資人將關注 Fed 對通膨與就業市場的看法。近幾個月來，Fed 對通膨率與就業市場看法出現分歧。

隨通膨壓力驟增，黃金視為避險資產之一，而美國公債交易顯示固定收益投資人認為價格壓力可能轉瞬即逝。10 年期美國公債殖利率約在 1.5%，此前曾一度觸及 1.45% 左右的低點，接近 3 個月以來最低水準。債券價格與殖利率走勢相反。追蹤美元兌 6 種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌不到 0.1%。

在這種背景下，金價本月與今年迄今都走低，不過一些投資人仍看好黃金前景。

AvaTrade 市場分析師 Aslam 在周一的報告中寫道，隨著金價脫離每盎司 1,900 美元的水平，黃金吸引力稍稍流失，但目前金價回落並不會對上漲趨勢構成任何長期威脅。

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