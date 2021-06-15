蘋果推Beats Studio Buds真無線耳機 鎖定安卓用戶

美國蘋果公司 (AAPL-US) 推出「Beats Studio Buds」真無線降噪入耳式耳機，除了鎖定安卓系統 (Android) 手機用戶之外，也可搭配蘋果 iPhone 使用，在產品定位上與蘋果「AirPods」系列耳機有區隔。台灣 Beats 官網上已可看到 Studio Buds 相關資訊，定價新台幣 4790 元，預計夏季推出。

Beats Studio Buds (圖片：Beats 提供)

Beats Studio Buds 在美國與日本市場的定價分別是 149.99 美元及 17800 日圓，除了價格低於同類型的 AirPods 真無線耳機，充電也採用更為普遍的 USB-C 、而非蘋果裝置上頭常見的 Lightning 插孔。此外，Beats 也為該產品推出安卓系統的專屬 APP，在安卓生態系統當中更易於使用。

蘋果的 AirPods 系列耳機主要針對自家 iPhone、iPad 以及 Mac 電腦用戶設計，Beats 產品則是選擇支援各種類型的裝置，通吃各個市場。

蘋果公司自從多年前推出第一款的 AirPods 真無線耳機以來，已陸續推出具備降噪功能的入耳式 AirPods Pro 真無線耳機、頭戴式的 AirPods Max 等，功能也不斷推陳出新，新增「Spatial Audio」 空間音訊。

這次新推出的 Beats Studio Buds，主要特徵包含聆聽時間最長可達 8 小時，搭配充電盒使用長達 24 小時。採用 Fast Fuel 閃充技術，在電量不足的情況下，充電 5 分鐘最長可使用 1 小時。耳機上有操控鈕可控制音樂、通話和語音助理。還內建降風噪麥克風，可提升語音的清晰度。並附上大、中、小三種尺寸的耳塞套。