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蘋果推Beats Studio Buds真無線耳機 鎖定安卓用戶

鉅亨網編譯陳達誠
蘋果推Beats Studio Buds真無線耳機 鎖定安卓用戶 (圖片：AFP)
蘋果推Beats Studio Buds真無線耳機 鎖定安卓用戶 (圖片：AFP)
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美國蘋果公司 (AAPL-US) 推出「Beats Studio Buds」真無線降噪入耳式耳機，除了鎖定安卓系統 (Android) 手機用戶之外，也可搭配蘋果 iPhone 使用，在產品定位上與蘋果「AirPods」系列耳機有區隔。台灣 Beats 官網上已可看到 Studio Buds 相關資訊，定價新台幣 4790 元，預計夏季推出。

Beats Studio Buds (圖片：Beats提供)
Beats Studio Buds (圖片：Beats 提供)

Beats Studio Buds 在美國與日本市場的定價分別是 149.99 美元及 17800 日圓，除了價格低於同類型的 AirPods 真無線耳機，充電也採用更為普遍的 USB-C 、而非蘋果裝置上頭常見的 Lightning 插孔。此外，Beats 也為該產品推出安卓系統的專屬 APP，在安卓生態系統當中更易於使用。

蘋果的 AirPods 系列耳機主要針對自家 iPhone、iPad 以及 Mac 電腦用戶設計，Beats 產品則是選擇支援各種類型的裝置，通吃各個市場。

蘋果公司自從多年前推出第一款的 AirPods 真無線耳機以來，已陸續推出具備降噪功能的入耳式 AirPods Pro 真無線耳機、頭戴式的 AirPods Max 等，功能也不斷推陳出新，新增「Spatial Audio」 空間音訊。

這次新推出的 Beats Studio Buds，主要特徵包含聆聽時間最長可達 8 小時，搭配充電盒使用長達 24 小時。採用 Fast Fuel 閃充技術，在電量不足的情況下，充電 5 分鐘最長可使用 1 小時。耳機上有操控鈕可控制音樂、通話和語音助理。還內建降風噪麥克風，可提升語音的清晰度。並附上大、中、小三種尺寸的耳塞套。

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