〈紓困4.0啟動〉1萬元孩童家庭防疫補貼開放網路登記 6/18起入帳

國內本土疫情嚴峻，為減輕家庭經濟負擔，行政院提供國小以下孩童及國高中身心障礙學生，每人 1 萬元的孩童家庭防疫補貼，其中，網路管道今 (15) 日上午 10 點起開放登記，補貼則從 18 日開始入帳，實體 ATM 也於 18 日開放領取，均至 9 月 30 日止。

行政院陸續啟動紓困 4.0，孩童家庭防疫補貼發放對象為國小以下孩童與嬰幼兒，以及 109 學年度就讀國中、高中及五專前三年，具證明之身心障礙學生。符合領取規定的家庭，依家中孩童人數，每位給予一次性補貼 1 萬元，共約 250 萬人符合資格，其經費由紓困特別預算第 3 次追加預算支應。

為避免群聚情形，此次領取作業朝簡單迅速且多元方式規劃，並分階段辦理，教育部透過串接戶政單位及健保單位，提供「網路申請與領取」與「實體 ATM 領取」兩種方式，由孩童父母或監護人其中一人領取即可，都不用支付手續費。

網路管道自今天上午 10 點開放「行政院孩童家庭防疫補貼網」，民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，上網登錄孩童的健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，1 萬元補貼即於次一營業日直接匯入。

教育部指出，由於初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，前三天 (6/15-17) 不開放查詢核驗結果，查詢功能將於 6 月 18 日起開放，補貼也於 18 日起開始入帳。

至於實體 ATM 領取則從 18 日起上路，父母或監護人其中一人可持全國 373 家金融機構任一家提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置的實體 ATM，插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人的身分證號，即可領取 1 萬元現金。

此外，0 至 2 歲多數嬰幼兒已由衛福部直接發放，如有疑問，可透過 1957 專線洽詢。