工總發布疫情對產業影響調查報告 向政府提四大建言

工總今 (15) 日發布國內本土新冠疫情對產業影響調查報告，對產業提出四大建議，包括儘速完成疫苗採購與施打，建立產業防疫 SOP，並對製造業及早提供產業紓困協助，針對萬物齊漲，政府應平抑物價，也盼能協助解決缺工問題。

工總指出，去年歐美因受疫情影響，紛紛採取封城鎖國措施，但台灣產業尚能正常運作。歐美因施打疫苗奏效，近來各國逐步解除管制，經濟有復甦跡象，台灣反因疫情蔓延，無法正常運作，將對出口產業與經濟帶來嚴重後果。

工總表示，近兩年來，因逢國際情勢變化，回台投資已成為台灣產業重要選項之一。但廠商回台後面臨缺水、斷電、原物料大漲等不利產業營運因素，將會降低台灣回台經營的信心與熱度，政府在鼓勵台商回台效益之際，應提出更具前瞻性的解決方案，營造產業經營環境。

工總就調查報告結果，對政府提出四大建議，第一，儘速完成疫苗採購與施打，建立產業防疫 SOP；台灣無論在半導體或是其他關鍵零組件等產業，都影響全球供應鏈運作，確保產業正常運行是國家戰略層次的議題，政府應窮洪荒之力，儘速透過各種不同管道增加疫苗採購，並在最短期間內，提高全民疫苗施打率至 6 成以上。

第二， 對於製造業及早提供產業紓困協助；關於此次疫情，規模較大之電機電子、半導體產業關切疫苗施打進度，規模較小的傳統產業更關心紓困議題，政府應針對製造業不同產業類別與不同產業聚落，提出對應的紓困資源。

第三，萬物齊漲，政府應平抑物價；中國大陸最新公布的生產者物價指數 (PPI)，創 13 年來最快增幅，中國是世界最大的製造國和出口國，其物價上漲，也加深全球通膨壓力。建議政府就國內業者關切的缺櫃、原物料上漲等問題，提出更具體因應對策，緩解產業經營壓力。



第四，協助解決人力短缺問題；為因應企業分流上班及請防疫照顧假的員工增加，應暫時放寬每月及每季加班總時數限制，以維持生產線正常運作，在外籍移工部分，應調降進用門檻，補足製造業與營建業不足人力缺口。

另外，同時國內包括綠能等基礎設施正如火如荼趕工，許多設備模組購自中國原廠，亟需原廠工程師進行技術指導，建議政府考慮開放完成疫苗施打並檢具證明之外國技師來台，進行短期服務，或以商務泡泡辦理，讓各項重大工程建設如期推動。