薪資談判破局 三星顯示工會將展開罷工

南韓面板大廠三星顯示 (Samsung Display) 的工會幹部在週三 (16 日) 表示，由於工會與公司管理部門在薪資問題上的談判破裂，他們決定從 6 月 21 日起實施罷工。這是三星顯示成立以來的首度罷工，也是三星電子副會長李在鎔自去 (2020) 年承諾廢除「無工會經營」以來，三星集團旗下首次有公司實施罷工。

三星顯示工會於 16 日表示，勞動糾紛調解委員會的六名幹部等人將率先在 21 日加入罷工活動，並且鼓勵更多的工會成員加入罷工行列、以逐漸加強抗爭力道。

6 月 21 日當天，該工會要在三星顯示的牙山第二廠區正式啟動罷工活動，集結之後也將公開譴責資方的談判態度。

該工會於今 (2021) 年初的時候，要求資方將薪資上調 6.8%，但是資方表示依照原先在勞資協商過程所達成的共識、他們只願意調升 4.5%。工會主席與公司總裁在進行面對面談判後，意見分歧仍難以消弭，最後也宣告破局。工會在幾經思考後，決定走上街頭。

三星顯示約有 2400 名 (大約 10%) 的員工加入工會，而在上個月所實施的投票當中、有高達 91% 的比例贊成實施罷工。

三星顯示工會於 2020 年 2 月成立，也是「韓國勞總」(FKTU) 的成員之一。南韓有兩大工會組織，包括前述的「韓國勞總」、以及另一個團體「民主勞總」(KCTU) ，。