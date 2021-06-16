AI進度優預期 創意上調今年NRE業績增幅

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (16) 日召開法說會，會中指出，原先預估今年 NRE(委託設計)業績持平去年，不過由於 AI 客戶案件可望提前進入 Tape out(設計定案)階段，NRE 業績也將優於去年，估年增 2-4%。

展望全年，創意表示，儘管 NRE 業績上調，不過由於其營收比重、成長幅度相對有限，因此全年營收展望仍維持原先預估的年增 1 成以上，上、下半年營收比重分別為 40-43%、57-60%。

至於獲利，創意看好，隨著 NRE 營收貢獻優於預期，加上先進製程發酵、單案金額提升，預估毛利率、營益率與稅後淨利率皆會提高數個百分點，帶動獲利年增幅再優於營收增幅，維持股東會時的看法。

創意近年與母公司台積電 (2330-TW) 緊密合作，積極布局先進封裝，特別在 HBM 領域取得不錯進展，日前宣布，內含 7.2 Gbps HBM3 控制器和實體層、GLink-2.5D IP 及合作廠商 112G-LR SerDes 的人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC) 和網路 (Networking) 的 CoWoS 平台，已在台積電 7 奈米成功設計定案。