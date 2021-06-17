亞馬遜股價遜於大盤 分析師：正是加碼買進好時機！

雖然亞馬遜 (AMZN-US) 近幾季的成長驚人，但該股一直處於中性狀態，今年迄今僅上漲 4%，落後大盤近 10 個百分點，但分析師認為，目前亞馬遜的表現不佳為投資者提供買進機會。

Jefferies 分析師 Brent Thill 週三重申亞馬遜「買進」評級，目標價 4200 美元。亞馬遜週三上漲 32.12 美元或 0.95%，收 3415.25 美元。

他在一份研究報告中寫道，亞馬遜可能會受益電商普及率提高，以及利潤較高的雲端和廣告事業加速成長。就遠期 EBITDA 倍數方面，亞馬遜近期表現使其股價較歷史標準折價約 10%。

儘管投資者的焦點已從疫情贏家身上移轉，且隨著零售商店恢復常態重新開張，投資者擔心電商成長將放緩，但 Thill 認為亞馬遜的前景卻比以往任何時候都好。

Thill 指出，疫情導致消費者行為改變，使電商的採用程度長期提升，且 AWS 和廣告業務的成長將足以抵銷核心零售業務的放緩 (由於疫情時期激發出電商的高銷售額，墊高了今時今日的比較門檻，產生了相較的放緩)。

Thill 表示，一項針對約 700 名美國成年人購物習慣的專有調查發現，自疫情爆發以來，約有 60% 受訪者網路購物金額更高。63% 受訪者表示，即使一些防疫限制解除後，他們還是會持續線上購物。「亞馬遜是明顯的佼佼者，自從防疫限制解除後，77% 消費者仍持續增加在亞馬遜網站上的花費。」

Thill 將亞馬遜股票指定為授權經營股之選時，他也移除了 Alphabet (GOOGL-US)，但他稱他持續看好 Alphabet 股票。Alphabet 今年迄今上漲 39%，已經較歷史平均水準溢價 10%。

與此同時，摩根大通分析師 Doug Anmuth 週三對亞馬遜 Prime 進行深入研究，他稱 Prime 物超所值，年費 119 美元卻提供了約莫 1000 美元的價值，不只包括亞馬遜網站上多項產品的免運服務，部分甚至能提供同日到貨，另外還提供 Amazon Prime Video、Prime Music 和亞馬遜雜貨運送服務 Fresh 和 Whole Foods。

他指出，亞馬遜一直大力投資 Amazon Prime 的內容，包括尚未完成的 MGM 收購交易，以及買下《週四足球夜》的串流播放權，同時擴大 Amazon Music 上的播客數量。

亞馬遜還增加了 Amazon Key，在美國 5000 多個城市提供車庫送貨服務。

Anmuth 表示，2018 年 Prime 年費自 99 美元調漲至 119 美元，此後就一直沒有再次調漲，所以可能最快今年下半年就可能漲價。

Anmuth 預測，隨著越來越多的海外用戶註冊，Prime 用戶數量將從去年 2 億人的水準，今年增加到 2.375 億人。他認為，亞馬遜可以在當前的市場上，將國際訂閱人數增加 5000 萬人，且隨時間推移，亞馬遜可以增加更多市場。他估計，2021 年訂閱人數將包括美國用戶 9190 萬人、國際用戶 1.456 億人。

Anmuth 重申他對亞馬遜股票「加碼」的評級，以及目標價 4600 美元。