〈美股熱門股〉CureVac新冠疫苗效力未達標崩跌45% Roblox用戶縮水跌8%

CureVac 疫苗有效率未達標，崩跌 45.67%

德國生技公司 CureVac NV(CVAC-US) 周三（16 日）公布其新冠疫苗最後試驗階段的效力僅達 47%，未達到研究的主要目標，也不及美國食品藥物管理局（FDA）制定的最低標準，盤後股價狂瀉 45.67% 至每股 41.50 美元。

CureVac NV 執行長 Franz-Werner Haas 表示，疫苗試驗仍在進行中，將全速完成最終測試結果，並說最終疫苗的有效數據可能會有所改變，目前仍計畫申請核准。

Haas 說，有效率低落的原因是變種病毒影響，在公司分析的 134 例病例中，只有一例是原始病毒株，其他皆為變種病毒，雖然希望有能更好的數據結果，但在病毒日益變種下，要對病毒達到高數值的防護效力相當不易。

Roblox 5 月活躍用戶、預定收入減少 下跌 8.03%

線上遊戲平台 Roblox(RBLX-US) 發表的 5 月單月財報顯示，月活躍用戶較 4 月下降，且 5 月的日均活躍用戶預定收入下降 10%，周三股價下跌 8.03% 至每股 82.59 美元。

Roblox 表示，5 月的營收翻倍成長，預估介於 1.49 億至 1.51 億美元，活躍用戶預定收入成長約 25%，達到 2.16 億至 2.19 億美元。

摩根大通分析師 Alexia Quadrani 認為，5 月的日均活躍用戶預定收入下降可能是受解封影響。Quadrani 計算的 4 月與 5 月數據顯示，該公司第二季預定收入將達到 6.79 億美元，市場普遍預測為 6.928 億美元。

Quadrani 表示，儘管接下來秋季開學與疫情解封會對 Roblox 造成影響，但仍持正面看法，給予該公司股票「增持」（Overweight）評等，目標價訂每股 88 美元。

Kindred Biosciences 公布併購喜訊 勁揚 45.58%

寵物製藥公司 Kindred Biosciences(KIN-US) 周三宣布將為寵物保健公司 Elanco 收購消息後，股價大漲 45.58% 至每股 9.23 美元，改寫 52 周新高。

Elanco(ELAN-US) 將以每股 9.25 美元（總額 4.4 億美元）的價格收購 Kindred Biosciences 股票，較後者 30 天平均股價溢價 52%，預計在第三季完成收購。此外 Elanco 表示將支持 Kindred Biosciences 的藥物開發，特別是針對寵物皮膚科領域。

Cantor Fitzgerald 分析師 Brandon Folkes 表示，Elanco 的收購是明智的，其訂價反映了藥物開發風險。