〈亞洲生技大會〉李鍾熙：疫苗應是雙軌政策 國產研發技術持續提升

國產疫苗近期引發各方論戰，亞洲生技大會主席李鍾熙今 (17) 日表示，台灣過去十年來，疫苗採購均採國產、國際雙軌政策，疫苗國產化政策固然重要，但不能就此拒絕國際疫苗，而就台灣疫苗產業而言，國產疫苗持續提升研發能力，但也是長期發展的產業，需要各界支持。

李鍾熙指出，由於疫苗、防疫等生技相關領域屬於國防產業，台灣不能沒有研發能力，因此過去十多年來，持續推動疫苗國產化政策，台灣生技產業發展，從只有 3 家公司會生產製造疫苗，現今則已有多家公司具備研發技術。

李鍾熙表示，疫苗國產化政策固然重要，但不能就此拒絕國際疫苗，因此政府採購案都以國產、國際雙管齊下，包括 B 型肝炎疫苗、多價流感疫苗等，讓國人施打疫苗可自行選擇。

台灣近一個月來疫情突然大爆發，疫苗需求迫切，對此，李鍾熙認為，過去半年外界對國內生技產業相當支持，但近期疫苗需求量增加，就對生技產業發展看法不樂觀，應該半年後重新審視產業發展較客觀。

李鍾熙說，過去半年來，產業界均有與莫德納、輝瑞等國際疫苗廠接觸並向政府報告，但最終疫苗採購仍需由政府來接洽，期望藉由亞洲生技大會等國際管道，爭取更多疫苗。

李鍾熙補充，以色列已大規模施打疫苗並控制住疫情，今年亞洲生技大會也邀請以色列衛生部國際司司長薩羅門 Asher Yeshaihu Salmon，分享全民防疫與疫苗施打的策略與經驗，有望成為台灣防疫借鏡。