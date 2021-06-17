〈台廠蘋果占比增〉Mini LED帶動比重大躍升 富采成大功臣

日媒拆解蘋果 (AAPL-US) 最新款 12.9 吋 iPad Pro，其中台廠製造零組件比重大增，主要貢獻來自 Mini LED 背光產品，共採用超過 1 萬顆 Mini LED，而富采 (3714-TW) 為 Mini LED 晶片供應商，隨著 iPad 新品拉貨動能升溫，加上蘋果下半年傳將推出 2 款搭載 Mini LED 的 MacBook Pro，在產品毛利大幅優於傳統 LED 晶粒下，富采獲利可望明顯增溫。

由於 Mini LED 價格較高，產品毛利表現大幅優於傳統 LED 晶粒，富采看好，隨著 Mini LED 出貨放量，加上高階應用產品持續拉升，毛利率向上成長，第二季單季可望獲利，第三季營運也將持續走揚。

日媒將蘋果最新款第五代 12.9 吋 iPad Pro 拆解後發現，台灣製造的零組件比重大幅增加，提升至 18.5%。

由於第五代 iPad Pro 採用 Mini LED 面板，而 Mini LED 背光成本較傳統 LED 背光高出許多，成本約 90 美元，占 iPad 整體成本近 2 成，台廠由富采負責供貨 Mini LED 晶片，成為推升台廠零組件供貨比重大增的主要因素。

研調機構 TrendForce 先前也指出，前一代 12.9 吋 iPad Pro 使用的傳統側光式 LED 背光，與 Mini LED 背光成本價差約 85 美元，產品售價僅存在 100 美元的價差，預估在規格全面升級，且與前一代產品價差不多的情況下，第五代 Mini LED 12.9 吋 iPad Pro 出貨量將達到 500 萬台。

富采目前 Mini LED 年產能達 4 吋 100 萬片，約可生產 1000 萬台 Mini LED 應用裝置，已從 3 月開始量產出貨相關產品，第二季產能達單月滿載，第三季將整季全滿，第四季也會延續高檔稼動率情況。

富采表示，就 3 月出貨以來的觀察，對今年需求與出貨樂觀看待，今年全年 Mini LED 產能利用率將維持高檔，營收占比也會逐月、逐季成長，全年營收占比可望達 30%。