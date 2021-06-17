〈陸港盤後〉半導體救A股 科創50飆5% 上證黑翻紅

FOMC 一如預期維持利率不變，不過升息提早至 2023 年，且可能升息兩次，利空影響美股收黑，也拖累周四 (17 日)A 股三大指數開低。不過在媒體報導指出國務院副總理劉鶴將領導第三代半導體的研發和製造，且擬定一系列相關扶持措施，半導體類股率先反彈大漲，科創 50 翻紅，帶動創業板指跟進，之後白酒、航運接棒，上證與深證也紛紛由黑翻紅。

但美國升息的加速的可能性也影響投資人進場意願，市場仍在觀望美股進一步的表現，導致滬深兩市成交量能再縮，今日成交金額為人民幣 8920 億元，創一周新低，較前一個交易日下滑人民幣 402 億元。

港股方面，聯準會公布利率及 QE 規模不變，但多位官員預期 2023 年將升息，受到美股下滑的影響，導致港股開低。隨後 A 股出現止跌回穩的跡象，汽車、科技、地產類股反彈，拉抬恒指由黑翻紅。

比亞迪 (1211-HK) 成為恒指最大亮點，其股東會通過旗下比亞迪半導體將分割，並於創業板掛牌，股價終場狂飆 8.4%。恒科指中則是以半導體類股表現一枝獨秀，華虹半導體 (1347-HK) 跳漲 10%、中芯國際 (981-HK) 勁揚 5.9%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.21%，報 3525.6 點；科創 50 指數大漲 4.77%，報 1473.51 點；深證成指上漲 1.23%，報 14472.37 點；創業板指上揚 2.01%，報 3188.59 點。

恒生指數上漲 0.43%，報 28558.59 點、恒生科技指數上漲 0.9%，報 7901.52 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 15.94 億元，其中滬股通賣超人民幣 13.53 億元，深股通買超人民幣 29.47 億元。

法人觀點

國泰君安指出，近期 A 股持續出現調整，因此對於美股下挫的反應不大。上證回補 5 月 25 日跳空缺口，因此從技術面來看，A 股短線進入反彈走勢。聯準會 6 月份利率會議基本符合市場預期，而且短期聯準會還是不會緊縮貨幣政策。因此，站在中線的角度，A 股在震盪後將會出現拉升格局。

在操作上，國泰君安建議回檔是佈局時機，可以逢低買進景氣明顯回升的半導體、消費電子、新能源汽車、醫藥中的 CRO 等。

