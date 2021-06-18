調查：美國民眾看電視時間中 四分之一用於串流媒體

根據市場研究公司尼爾森 (Nielsen) 最新的數據顯示，儘管大多數美國人仍在收看有線電視，不過使用串流媒體的時間正逐漸上升，已占整體收看時間四分之一。

報告表示，美國人在電視上收看有線電視的時間約佔整體 64%，花在像是 Netflix(NFLX-US) 和 Hulu 等串流媒體上的時間佔比達 36%，另外 8% 被歸類為「其他」，包括隨選視訊 (Video On Demand)、機上盒、電玩及其他電視用途。

儘管目前觀看有線電視的佔比仍高，但是觀看串流媒體的佔比正迅速增加當中。報導指出，美國人在去年在串流媒體上觀看的時間，約佔整體收看電視時間的 20%，預估今年底，佔比可能達到 33%。

報告也強調，疫情期間，許多民眾開始尋找居家娛樂替代品，消費者從傳統付費電視轉向串流媒體平台，串流媒體相關公司預期將繼續佔據主導地位。

據調查顯示，在 2020 年時，全美國有近 700 萬美國家庭表示將退訂傳統付費電視服務，創歷史新高。與此同時，Deloitte 在 4 月的一項調查中也顯示，美國人平均付費訂閱 4 種串流流媒體平台。

數據顯示，到目前為止，Netflix 和谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 已成為串流媒體戰中的贏家，兩者都在整體觀看時間中佔據 6%。迪士尼 (DIS-US) 的 Hulu 則緊隨其後，佔比達 3%，而亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video 則佔 2%，迪士尼的 Disney + 佔比為 1%。