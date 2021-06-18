杏一將進貨兩款居家快篩 門市啟動預購

連鎖醫療藥局杏一 (4175-TW) 今 (18) 日召開線上法說，董事長陳麗如表示，旗下門市已開放預約兩款居家快篩產品，另外，其他防疫商品包括血氧機、氧氣濃縮機等則積極向上游搶貨，來滿足客戶需求。

總經理蔡德忠強調，政府為防堵疫情，陸續核准居家快篩產品，目前已通知門市將進貨兩款並啟動預購，隨著後續獲准產品越來越多，商品量將逐步成長，不以獲利為主要考量，而是盡可滿足客戶需求。

蔡德忠指出，今年 5 月國內疫情緊張，防疫商品銷售強勁，同時也積極向上游訂購血氧機等相關產品，雖然防疫用品短期對營運有一定貢獻，但長期來看、疫情趨緩後，仍以自有、代理商品營運成長較穩定。

門市布局方面，杏一目前全台有 281 家門市，其中近年積極拓展的社區型門市數量已達 58 家，營收比重攀升至 17.85%，副總魏子文說，新展店的社區型門市過既有電商會員大數據、促銷推播，增加客戶與門市的黏著度，估單一門市營運約 14 個月開始獲利。

杏一去年底啟用大健康物流中心，可滿足 500 家門市、單日 3000 筆訂單，蔡德忠表示，雖然物流中心確實會增加營運成本，不過目前物流中心內部的檢貨速度、配送效率等各指標方面，均優於舊倉庫高峰準，看好社區型門市逐步壯大下，物流中心可隨著調整，扮演集團營運重要角色。

杏一 5 月營收 5.81 億元，月增 14.06%、年增 43.88%；前 5 月營收 25.85 億元，年增 12.98%。