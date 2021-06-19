〈熱門股〉產能滿載轉盈在望 漢磊投控改寫歷史新高價

漢磊投控 (3707-TW) 近來接單暢旺，產能滿載，營運轉盈在望，本周股價走勢強勁，拉出 4 根紅 K，週五 (18 日) 終場收 87.5 元，站穩所有均線改寫新高價，股價周漲幅達 24.8%。

漢磊投控旗下漢磊科受惠二極體及 MOSFET 等分離式元件需求大增，加上車用功率半導體接單暢旺，產能維持滿載，今年第一季每股虧損 0.06 元，虧損大幅收斂，法人看好漢磊投控今年營運可望轉盈。

在車用、綠能與節能產品需求增加下，帶動化合物半導體元件需求加溫，而漢磊投控旗下嘉晶為目前國內唯一一家量產 GaN 磊晶與 SiC 磊晶的供應商，而漢磊科今年也將全力擴大佈局 GaN 與 SiC 相關產品營運規模，佈局半導體節能與車用市場商機。

漢磊 4 吋 SiC 產線已批量生產，為滿足客戶需求，6 吋 SiC 產線也已建置完成，為首家擴增 SiC 產能的晶圓代工廠，相關車用電子元件開發及品質系統認證也相當順利。

漢磊投控 5 月營收 5.7 億元，月增 0.37%，年增 15.76%；累計前 5 月營收為 27.62 億元，年增 16.23%。

漢磊投控日 K 線圖



