〈熱門股〉雙鴻三利多加持 股價攀兩個月高點

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 受惠筆電需求維持高檔、伺服器拉貨力道轉強，加上原物料價格回跌，成本有望獲得改善，吸引買盤追捧，周五強勢收漲停 195 元，攀兩個月高點，攻克季線，周漲 12%。

展望下半年，雙鴻進入產業旺季，除受惠筆電新品開始出貨，也持續供應今年蘋果 Macbook 及 Macbook Pro 散熱管，近期已開始出貨，據悉，目前手上訂單來看與去年相當，有望進一步推升營運。

雙鴻另一主要動能來自伺服器新平台 Whitley 拉貨力道轉強，其效能、ASP 均有提升，另外多個中國手機品牌今年導入散熱較好的 VC(熱板)，初步採少量多樣交貨，法人估，雙鴻第 3 季營運將優於本季與去年同期，全年營收維持年增 15-20% 目標。

雙鴻因應客戶需求於泰國建置新廠，廠區主要生產伺服器散熱模組，月產能約 200K。雙鴻指出，雖然泰國出現第三波疫情，不過泰國廠目前產線營運不受影響，將如期出貨。

針對 5G 散熱應用，雙鴻看好，公司 5G 技術產品應用已提前布局，並期望提升高效能散熱解決方案滲透普及率，如高效能熱管、均溫版與水冷技術等。

雙鴻 5 月營收 9.51 億元，月減 7.4%，年增 2.9%；前 5 月營收 54.08 億元，年增 28.75%，創同期新高。