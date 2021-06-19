Fed鴿轉鷹、央行調升我GDP、蔡劉郭三方會談買疫苗 本周大事回顧

美國聯準會 (Fed) 本周宣布利率政策維持不變，不過，由於通膨、經濟成長高於預期，過半委員預測 2023 年底前可能會升息 2 次，釋出鴿轉鷹訊息，台灣央行也宣布連 5 季利率維持不變，並調升我國 GDP 達 5.08%，另外，總統蔡英文周五會見台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘，三方對授權採購疫苗達成共識，以下是本周大事回顧：

Fed 調高通膨預期 預計 2023 年升息、開始討論縮減 QE

Fed 周三結束為期 2 天的利率政策會議，會後宣布聯邦公開市場委員會投票一致通過，維持基準利率 0-0.25% 區間，並維持每月 1200 億美元的債券購買步伐，此次大幅提高通膨和經濟成長預期，且依據最新利率點陣圖顯示，有 13 位委員認為 2023 年至少升息 1 次，更有過半委員預測 2023 年底前可能會升息 2 次。

不過，鮑爾強調，切勿過分解讀點陣圖，該圖不能良好地預測未來利率走勢，真正討論升息是在很長的一段時間以後。

央行利率連 5 凍 上修我國今年 GDP 至 5.08%

台灣央行本周也在 Fed 後召開第二季理監事會議，會後宣布連 5 季維持利率不變，維持史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%。

同時，央行認為，即便本土疫情嚴峻衝擊消費，但出口和民間投資相當暢旺，今年我國經濟表現仍屬「穩健成長」，並上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 5.08%，較第一季的預測值上修 0.55 個百分點，但仍低於主計總處發布的最新預測值 5.46%。

蔡英文會晤劉德音、郭台銘達共識 BNT 原廠疫苗將直送台灣

總統蔡英文周五下午於府內會見台積電董事長劉德音及鴻海創辦人郭台銘，針對授權採購德國 BNT 疫苗交換意見；總統府發言人張惇涵會後轉述，三方對於疫苗交貨期程有高度共識，就是越快越好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

張惇涵表示，蔡英文除了當面向郭台銘及劉德音的熱心義舉致謝，並強調政府任務很簡單，就是窮盡一切的可能與努力，獲得更多、更穩定的疫苗供應來源；其次，政府將在最短時間內完成授權文件，讓台積電、鴻海永齡基金會各洽購 500 萬劑 BNT 原廠疫苗。

鴻海入股碩禾 完成電動車「三電」最後一塊拼圖

鴻海本周宣布，將入股碩禾並取得 10% 股權，一舉成為第二大股東，市場人士分析，鴻海一來掌握電池核心材料，實現「得三電得天下」的目標，二來提升生產競爭力以及接單優勢，藉此強化在制定電池與電動車規格的話語權。

據悉，碩禾兩大負極材料包括純矽氧負極材料、高分子黏著膠，即是與自家及鴻海轉投資的榮炭合作，將矽參雜到石墨表面，至少可增加碳負極的單位電容量 10-20%，此次鴻海入股碩禾可望創三贏，鴻海可藉此掌握負極材料技術、碩禾也取得資金擴產，榮炭則取得穩定的原料供應，同步進軍電動車電池。