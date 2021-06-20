台股周線連五紅 短線等籌碼沉澱

不受聯準會偏鷹言論影響，台股單周仍小漲 105.02 點，周線連五紅，投信認為，美國縮減購債規模雖影響投資氛圍，但台股擁有基本面優勢，多頭仍可掌握控盤優勢，不過資金多流向傳產航運，短線須等籌碼沉澱。

保德信高成長基金經理人葉獻文說，從技術面來觀察，目前月線、季線、年線等短中長天期均線持續上彎，月線也向上穿過季線位置，顯示偏多格局不變，但投資熱度仍集中在傳產股，尤其是航運股，雖然電子股投資比重相較之前回溫，但仍需待籌碼面進一步沉澱，將可陸續吸引資金回流台股。

台股在總經或是企業獲利表現都相當亮眼，雖有美國聯準會縮減 QE 訊息干擾、美國通膨率來到相對高點，但本周台股面對 FOMC 會議釋出鷹派帶鴿的言論後，指數不跌反漲來看，聯準會持續釋出退場訊息已讓市場有了心理準備。

葉獻文認為，美股已先反映 QE 即將退場的因素，而台股又與美股表現高度連動，在美股投資氣氛仍熱絡的影響，加上台股本身基本面良好無虞，因此多頭走勢持續占上風。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上傳產類股表現交投熱絡，其中航運類股交易量佔比達 38.24%，而聯準會預告可能提前升息，可能讓資金可能回流美國，預估指數將呈現區間震盪，未來仍需觀察國際疫情與國內疫苗施打進度。

周書玄指出，除了原先看好的晶圓代工、半導體供應鏈外，新增的布局方向將朝第三季仍有顯著成長的電子次產業，包括: 台積電供應鏈、蘋果概念股等，尤其半導體 5 奈米相關，傳產類則仍以貨櫃、鋼鐵與戶外休閒為主。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，觀察重點由鋼鐵、航運等傳產股轉向尚未漲多的科技類股，預估傳產類股漲多後，6 月下旬或第三季可望轉向科技股，部分具題材且明年仍有成長空間的科技股有機會回到主流，帶動大盤持續向上表現。

但郭修伸也說，電子 6 月下旬將有機會重新回主流，傳產類股短線籌碼混亂，需待整理，籌碼沉澱，台股大盤短期內仍受美股情勢與國內疫情影響震盪整理，之後也不排除指數第 3 季仍有機會向上再創一波新高。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表，通膨預期帶動了上半年原物料股的大幅上揚，但也壓抑與利率走勢敏感的電子股表現。

而聯準會縮表的另外一項重要條件是實質經濟回升，若聯準會有提前調整縮表的時程表，反而可做為股市正向基本面的重要指引，建議可趁此際回檔之際、伺機進場佈局。