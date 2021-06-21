【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

道瓊指數走疲；國際股價回跌；中國積極打壓原物料價格；外資偏空操作；18 日台股受上述消息影響開低走低，即使貨櫃三雄納入台灣 50 成分股，18 日盤後生效，推升航運股大漲逾 5%；618 決戰年中慶網購開打，激勵百貨股上揚逾 1%；散熱廠受惠銅、鋁價格走跌，成本壓力獲得改善，股價走勢強勁；亦難扭轉大盤頹勢，終場大盤失守五日均線，終場加權指數收在 17318.54 點，跌 72.07 點或 0.41%，成交額 5458.84 億元。OTC 指數收在 209.91 點，漲 0.53 點或 0.25%，成交額 932.1 億元。



18 日台股日線雖收黑，不過未吐光 17 日漲幅，周線連五紅，周 MACD 柱狀體負值減少，9 日 KD 值黃金交叉，技術面仍正向發展。籌碼方面，三大法人僅自營商 (自行買賣) 維持買超。由於台股接近前波高點 17709 點壓力漸增，加上外資連三日賣超，電子股成交占比不及五成，使得大盤上攻遇阻，不過台股基本及技術面表現樂觀，接下來進入投信及集團股季底作帳期，台股仍有向上空間，選股方面，可留意高殖利率概念及業績題材股波段操作。