科技部攜手Illumina 提供新冠病毒基因定序分析服務

科技部旗下國研院國網中心今 (21) 日宣布攜手全球基因定序大廠 Illumina 合作，將提供專案申請者新冠病毒 (SARS-CoV-2) 病毒基因定序分析服務 (COVIDSeqTM)，可無償使用至今年底，進一步協助進行病毒監測、傳播鏈溯源、疫苗開發研究等。

因應國內疫情升溫，科技部 6 月初啟動科技抗疫 2.0 專案，釋出台灣杉系列超級電腦算力、儲存、大數據資料集及 DAS 資料分析平台等資源，免費開放各界提案申請運用抗疫，這次進一步宣布與 Illumina 合作，提升抗疫能量。

科技部表示，次世代基因定序是邁向精準醫療、精準健康所需的關鍵核心技術，可用在病毒基因體解碼，新冠肺炎爆發初期，Illumina 即完成第一個 SARS-CoV-2 病毒基因體定序解密，讓廠商可迅速開發核酸檢測 (PCR)、mRNA 疫苗。

科技部指出，在抗疫 2.0 專案中，國研院國網中心將提供高速基因序列分析設備、平台運算環境，輔以 Illumina 提供的 COVIDSeqTM 免費分析流量，可望支援國內各大基因定序實驗室、基因體中心、產業界，一天最高處理 6000 多個檢體，提升檢體基因定序的研究量能大幅提升。

另一方面，國內各單位均積極協助抗疫，工研院今也表示，運用經濟部科專成果研發的「熱影像體溫異常偵測技術」，目前也陸續協助導入經濟部、考試院、體育署、內政部移民署、台積電 (2330-TW)、交通大學等機關企業中，完善防疫機制。