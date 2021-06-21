30年期美債殖利率跌破 2% 自今年2月以來首次

30 年期美債殖利率周一 (21 日) 跌破 2%，是自 2 月以來首度，10 年期美債殖利率跌至 1.40% 以下，因股市拋售刺激了避險資產需求。

據《彭博》報導，截至台北時間 11:38，30 年期美債殖利率下跌約 7 個基點，至 1.94% 左右，而基準 10 年期美債殖利率一度下跌約 8 個基點，跌破 1.40%，為近 4 個月的低點。亞洲股市走低，日本日經 225 指數下跌 4%，日圓轉強。

加拿大皇家銀行 (RBC) 駐香港的亞洲貨幣策略主管 Alvin T. Tan 表示，在亞股遭拋售之下，美股期貨走弱，也打壓了美債殖利率。「這更像是一種典型的避險舉措，因為我們今天早上也看到日圓走強。」

上周 5 年期和 30 年期美債利差大幅下跌，聯準會此前預計，到 2023 年底會有兩次升息，市場爭相解除曲線陡化交易，加劇了曲線趨平。

這種轉變也為其他央行變得更加鷹派創造了空間，且不會推動本國貨幣過度上漲，這也帶來其他地方債券殖利率曲線趨平。澳洲 3 年期和 10 年期利差，處於 2 月份以來的最低，紐西蘭也出現了類似的趨勢。

交易員目前認為美國通膨長期保持在目標上方的風險很小。聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 在周五的辯論中警告，通膨攀高可能使聯準會有必要在明年升息。

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