〈美股早盤〉能源、銀行股領銜 道瓊開盤強漲200點

在銀行股和能源股帶領下，道瓊工業指數自上周的糟糕跌勢強彈，周一 (21 日) 開盤漲 250 點或 0.77％，那斯達克綜合指數和費半均開高走低，截稿前分別跌 0.48％和 0.55%，標普 500 指數漲 0.28％。

Fed 於上周 FOMC 政策會議釋出鷹派訊號，引發股市獲利回吐，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於台北時間周三 (23 日) 前往國會聽證，就美國經濟前景與當前疫情發表談話，市場將繼續關注央行是否釋放其他政策訊息，

受惠於升息的銀行股周一上揚。截稿前，美國銀行 (BAC-US) 漲近 1.5％，富國銀行 (WFC-US) 漲 1.25％，花旗集團 (C-US) 和高盛 (GS-US) 均漲 0.98%，摩根大通 (JPM-US) 漲 0.9％。

能源股也逆轉上周五跌勢。截稿前，斯倫貝謝 (SLB-US) 漲 2.05%，埃克森美孚 (XOM-US) 漲 1.5%，雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.4%，西方石油 (OXY-YS) 漲 1.2%。

Fed 的鷹派訊息帶動短債殖利率上揚，長債殖利率下滑，殖利率曲線趨平緩。彭博數據顯示，5 年期和 30 年期美債殖利率利差周一 (21 日) 一度收窄至去年 8 月以來最小。

截稿前，5 年期美債殖利率升至 0.9121％，10 年期美債殖利率升至 1.470%，30 年期美債殖利率升至 2.065％。

其他資產面，受到中國加大對加密貨幣監管消息影響，比特幣周一 (21 日) 日內跌幅一度達 10%，距離跌破 3.2 萬美元關卡只差臨門一腳，拖累區塊鏈概念股走低。

截稿前，Riot Blockchain(RIOT-US) 跌 3.8％，Marathon Patent Group(MARA-US) 跌超 4％，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 也跌 2.7％。

截至台北時間周一 (21 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 257.96 點或 0.77%，暫報 33548.04 點

那斯達克綜合指數下跌 66.80 點或 - 0.48%，暫報 13963.57 點

標普 500 指數上漲 11.47 點或 0.28%，暫報 4177.92 點

費半下跌 17.22 點或 - 0.55%，暫報 3135.60 點

台積電 ADR 下跌 1.82% 至每股 113.68 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.472%

紐約輕原油上漲 0.27% 至每桶 71.83 美元

布蘭特原油下跌 0.03% 至每桶 73.49 美元

黃金上漲 0.51% 至每盎司 1778.00 美元

美元指數下跌 0.15% 至 92.07 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

MicroStrategy(MSTR-US) 早盤下跌 7.19％，至 600 美元。

隨著中國擴大打擊加密貨幣，四川省政府 20 日對當地加密貨幣礦場集體斷電，拖累比特幣價格下挫，作為比特幣最大投資者之一的 MicroStrategy 連帶重跌。

Raven Industries(RAVN-US) 早盤上漲 49.66％，至 57.80 美元。

農工業機具公司凱斯紐荷蘭 (CNH Industrial) 同意斥資 21 億美元，收購同業 Raven Industries，換算每股收購價 58 美元，較 Raven 上周五收盤價溢價 50%。

美國航空 (AAL-US) 早盤下跌 0.13％，至 22.26 美元。

適逢人力短缺、飛機維護等問題，美國航空周末取消上百班航班，並宣布 7 月中旬前將減班約 1%，以緩解上月部分航空樞紐因嚴重風暴所導致的營運壓力。

今日關鍵經濟數據：

芝加哥 5 月全國活動指數報 0.29，預期 0.70，前值 0.24

(圖：芝加哥聯準銀行)

華爾街分析：

瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 亞太地區首席投資長 John Woods 指出，距離 Fed 開始採取行動還有約 2 年時間，他預計美股將出現一段震盪的盤整期。

DataTrek 共同創辦人 Nicolas Colas 發布報告稱，Fed 已經開啟升息的倒數計時，考慮到美國經濟的重啟腳步，這是央行唯一的合理立場，但也引發典型的成長恐慌 (growth scare)，他認為，這是導致 10 年期美債殖利率回落的原因。

Kleinwort Hambros 投資長 Fahad Kamal 認為，受惠於防疫限制放寬，帶動人們對商品和服務的支出增加，更高的經濟增長和通膨可望在未來幾個月支撐股市。他預計，若經濟增長和通膨在 2023 年後趨緩，科技股和長期公債走勢有望勝過大盤。