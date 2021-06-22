中國整頓、美國將祭監管 《黑天鵝》作者：幣圈低估政府權力

中國加強整頓加密貨幣，繼四川礦場斷電之後，再約談支付寶和國內銀行禁止虛擬貨幣交易，比特幣跌到兩周低點，並出現 50 日移動均線跌破 200 日移動均線的「死亡交叉」，加上近期美國主管機關矢言加強管制，似乎預告幣圈前景黯然。

比特幣周一 (21 日) 一度下跌 11%，以太幣 (ETH) 挫 13%，狗狗幣大跌 25%。

《黑天鵝》作者塔雷伯 (Nassim Nicholas Taleb) 周日發表文章重批比特幣狂熱分子，認為他們低估了政府權力對加密貨幣造成的威脅。

塔雷伯一向是加密貨幣的批評者，他說，比特幣的本質是化名而非匿名，且對所有人開放，「認為可以透過公共區塊鏈藏匿某種資產、繞過政府耳目，是一種缺乏金融素養和統計學理解的表現，甚至可能是缺乏常識。」

此外，CNBC 財經節目主持人克雷默 Jim Cramer 周一表示，他不再需要比特幣，幾乎已出清所有比特幣部位，因為中國打擊挖礦、多起比特幣勒贖事件都讓他卻步。克雷默曾視比特幣為現金替代品。

世界多國的主管機關已經明白表示，將持續執法，包括要求交易所和銀行嚴格遵守反洗錢法，以及妥善掌握顧客資訊。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 多次表示，需要加強監管加密貨幣交易所，以保障投資人，並認為目前存在於交易所的上千種加密貨幣是未註冊的證券，因此受到 SEC 規範。

加密貨幣被視為未經註冊的公開發行證券，讓販售這些貨幣的公司面臨重大風險。

監管加密貨幣的權限可能分散在好幾個機關並彼此重疊，例如 SEC、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和貨幣監理署 (OCC)。

一些批評者說，穩定幣如泰達幣 (USDT)、USD Coin、DAI 的崛起，對整個幣圈或許才是最大威脅。這些與某種穩定資產 (如美元) 掛鉤的貨幣，實際上掛鉤的對象有時並非美元，而是風險更高的一籃子資產。

例如今年 2 月發行泰達幣的 Tether 公司、泰達幣交易所 Bitfinex 與紐約州檢察長 Letitia James 達成和解，但和解文件內容顯示，Tether 公司並未以美元準備 1 比 1 的價值掛勾，主要組成的資產其實是追蹤商業實體的短期貸款。