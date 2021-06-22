橋水投資長：1970年代「大通膨」不會重演 價格上漲最終會是溫和的

儘管美國通膨在加速，全球最大避險基金的高層認為，美國 1970 年代的「大通膨」不會重演。

橋水基金共同投資長 Bob Prince 表示，長期的通縮力量終將抑制近期的價格上漲，雖然在短期內會出現一些通膨，但它也會是溫和的。

此前，美國 CPI 以 5% 的年增速度攀升，創下 13 年來最大漲幅，引發了市場對通膨的擔憂。

Prince 的看法符合當前多數基金經理人的觀點。本月接受美國銀行調查的基金經理中，有超過 70% 表示，他們預計通膨情勢不會長久。

Prince 認為，私人部門信貸支出導致大通膨的可能性不大，但在當前環境下，政府不得不大力推行財政刺激措施來推動通膨。自過去以來，低通膨是全球現象，不是美國獨有的情況。

聯準會上周表示，他們正關注通膨的情勢，並可能最快在 2023 年升息，這比他們早前的預期提前了一年。

但另一方面，金融市場的反應不算激烈，10 年期平衡通膨率降至 3 月初以來最低，市場似乎接受鮑爾一再強調的觀點，即通膨只是暫時性的。

Prince 表示，雖然美國貨幣政策仍然寬鬆，但其他央行和政府並沒有採取同樣的措施來推動經濟增長，事實上有些央行和政府正在朝著相反的方向轉變，如巴西及俄羅斯央行已經在升息。

他補充說，在 1970 年代，當時沒有印鈔，但信貸卻在增長，大宗商品價格飆升，油價強漲，與 10% 以上的高通膨形成惡性循環，這是當前並不存在的景況。