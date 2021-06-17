Fed大幅提高通膨預期 提供升息時間框架

週三 (16 日) 聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，但大幅提高通膨預期，並提供未來升息的時間框架。

正如市場預期一般，聯準會會後聲明宣布，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，維持每月 1,200 億美元的債券購買，但並未提及縮減 (Taper) 購債的計畫。

Fed 觀察美國通膨率是以個人消費支出物價指數 (PCE) 為首選，本次利率會議大幅提高通膨預期。

Fed 將 2021 年 PCE 通膨預期從 2.4% 上調至 3.4%，2021 年核心 PCE 預期從 2.2% 上調至 3%，2022 年 PCE 通膨預期從 2% 上調至 2.1%。

最新釋出的利率點陣圖顯示 2023 年將有兩次升息。

聯準會提高通膨預期並提前確定下一次升息的時間框架後，美股擴大跌幅，美債殖利率走高。

台北時間週四 (17 日) 凌晨 2 時 15 分，道瓊從 150 點擴大下滑逾 300 點，標普、那指跌幅暫報 0.8%。

十年期美債殖利率上漲 0.8 個基點至 1.514%。黃金由升轉跌，從發布聲明前的每盎司 1,862.05 美元跌至 1,837.90 美元。美元指數 (DXY) 微升 0.43% 至 90.92。