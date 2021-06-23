Vivo進軍平板 傳Q4新機亮相

週三 (23 日) 市場傳出中國手機品牌大廠 vivo 將進軍平板市場，第一款產品將在今年第四季對外發布。此外，vivo 在歐洲也註冊 vivo Pad 商標，該名稱已經出現在歐盟知識產權局。

消息透露 vivo 首款平板的正面將採用目前市場主流的全面螢幕設計，背部的鏡頭模組則採用具 vivo 自家特色的「雲階」設計。而該款平板的電池目前已經通過認證，產品標示容量為 8040mAh。

去年，vivo 及旗下獨立子品牌 iQOO 都傳出將推出平板電腦和 NB 產品。當時 vivo 已經註冊 vivo Pad、iQOO Pad、iQOO Book、NEX Book 等商標。

在宅經濟爆發後，平板市場熱鬧滾滾，在華為、榮耀、小米等手機大廠投入平板之後，OPPO 的平板電腦產品已在規劃中，而旗下獨立子品牌 realme 也在 6 月中旬公佈即將推出的 NB「realme Book」和平板「realme Pad」的消息，緊接著就是傳出 vivo 在今年第四季加入戰局。

(圖片: AFP)

根據 IDC 公佈的資訊，2020 年第四季全球平板市場年增 19.5%，出貨量 5220 萬台，達到自 2017 年第四季 4990 萬台以來的最高水準。

分析師表示，由於遠距辦公和線上教育促使消費者和教育領域出現前所未有的需求，進而推動全球平板市場的復甦。

目前新冠疫情在全球傳染的情況還沒有完全結束，對於 PC(含平板)需求仍然會繼續增長，而更重要的是疫情已不知不覺中改變人們生活習慣，在家辦公乃至混合辦公已經被越來越多企業所嘗試，這會讓市場對電腦 (含平板) 的需求持續更長時間。

另一方面，手機市場陷入成長停滯，這導致手機品牌廠更積極擴展營運觸角，以與手機共用作業系統為賣點，使得平板、NB 成為手機應用的延伸，並成為新的紅海市場。

