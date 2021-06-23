〈生技論壇〉瑞磁診斷試劑、授權雙軌並進 目標三年內擴增百項試劑

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 創辦人何重人今 (23) 日表示，目前全球分子與免疫檢測市場規模仍達 350 億美元，公司策略採自主開發診斷試劑與平台對外授權雙軌並進，其中，診斷試劑包含新冠病毒在內，超過 50 個產品取得美國 FDA 認證，目標 3 年內診斷品項擴充至 100 個。

瑞磁生技自主開發診斷試劑包括 17 項腸炎病原體檢測、20 項呼吸道多元檢測、新冠病毒檢測方案、15 項真菌診斷套組以及自動化分子診斷系統。

何重人指出，新冠病毒檢測方案共取得兩張美國緊急使用授權 (EUA)，包括 COVID-19 分子檢測試劑，以及合併檢測方式 (Pooling Testing) 開發的新冠病毒核酸檢測試劑，目前積極開發新冠 + 流感七合一檢測試劑，目標申請美國 510K 認證。

何重人表示，過去一年美國疫情嚴峻、檢驗需求大增，美國就增設 500 家檢驗實驗室，由於自主開發診斷試劑具多項目、高通量優勢，客戶主要以醫學中心、大型醫院、地區型實驗室、國家級實驗室為主，不過隨著疫情趨緩，檢驗量同步下降，實驗室為維持營收貢獻，將導入更多檢驗項目。

瑞磁已開發出超過 40 項檢驗項目，目標 1-3 年發展三個檢測領域，其中，傳染病分子檢測將新增尿道炎、過敏、性病等項目，有望擴增至 100 項，另外，多元免疫、血液腫瘤等檢測試劑。

平台對外授權部分，瑞磁將檢測平台授權給全球最大動寵物檢測廠 IDEXX，何重人表示，由於 IDEXX 每年約需檢測 5000 萬個檢體，不過原檢測平台單次僅能測出一項寄生蟲，而瑞磁單次可檢測出 15 種項目，大幅提升效率，此授權案成為每年穩定營收來源。