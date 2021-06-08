國內檢測需求激增 瑞基前5月營收年增近3成 創新高

由於國內檢測需求激增，檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 接獲多個實驗室訂單，推升 5 月營收重回億元、達 1.03 億元，月增 63.2%、年減 2.22%；前 5 月營收 3.98 億元，年增 26.45%，創新高。

瑞基表示，新冠疫情延燒，多國疫情反覆，相關檢測產品持續出貨，其中，台灣因本土疫情擴大，檢測需求激增，旗下新冠檢測產品已導入 63 間合格實驗室。

國際方面，瑞基表示，新冠肺炎檢測試劑上市後，中東及東北亞市場快速拓展，目前持續回購下單，營收比重也從過去個位數攀升至 1 成以上，另外，印度正在進行進口註冊、巴西送件申請當地醫材登記，近期也新增史瓦帝尼市場。

瑞基去年向中科承租廠房，導入自動化生產設備，總產能已擴增到百萬劑，但為滿足客戶訂單需求，將辦理增資發行普通股，總金額 8.03 億元，資金將運用來興建新廠房、購買機器設備等，目前著手準備工程資料，最快第 4 季動工。

瑞基指出，雖然疫情陸續開打，未來各國家逐步解封後，仍將須使用檢測試劑，據統計，去年全球檢測量約 13 億個、市場規模為 844 億美元，預估 2021-2027 年複合成長率仍有 3.1%。