鴻海合作Gogoro著眼不只是二輪電動車 更為自產電池找出海口

鴻海 (2317-TW) 今 (23) 日宣布與國內電動機車大廠 Gogoro 合作，不但電動車產品線涵蓋從六輪 (電動巴士)、四輪 (乘用車)，延伸至二輪市場，更重要的事跨足換電技術，替自產電池產品拓展出海口。

此次鴻海及 Gogoro 合作，放眼中國及印度市場，正巧是鴻海集團製造生產的布局重心，因此雙方一拍即合；Gogoro 能以鴻海大規模、具競爭力的製造量能，做為拓展中印市場的後盾。

而鴻海方面，電動車布局也延伸至二輪的電動機車、電動自行車外，完善產品線外，更重要的是，鴻海也藉此跨進換電技術，不但提升電池技術的能力，也為將來自產電池找到另一出海口。

據了解，Gogoro 透過 Powered by Gogoro Network 方案，將電動動力單元、控制器、智慧系統等智財，提供給合作的品牌車輛製造商，讓合作夥伴可以開發與推出使用 Gogoro Network 的車輛產品。

這也意味 Gogoro 的電池以及換電站，將不侷限在 Gogoro 自家產品上，而是朝「換電生態系」發展，而這也代表鴻海在未來不只在電池、換電設備上有出海口，在二輪電動車上，也將迎來更多潛在合作機會。