麗寶旗下名軒開發拿下高雄首宗捷運聯開案 將投資32.81億元

麗寶集團旗下名軒開發 (1442-TW) 拿下高雄首宗捷運聯開案的橘線 O4 站土地開發案，將投資 32.81 億元，開發建物總樓地板面積 1 萬 6155 坪，空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及 A 級商業辦公等空間

名軒高雄此開發案，預估開發建物總權值約 61 億元，市府依法將分配權益價值約 27.88 億元，此捷運聯開案，也成為高雄捷運自從 2008 年正式營運以來，土地聯合開發的重要里程碑。

高雄捷運 O4 站土地開發案，位於高雄市前金區中正四路與自強二路交叉口，土地面積 3497 平方公尺，土地使用分區為第五種商業區（建蔽率 70%、容積率 840%），可作為住宅、辦公室、零售商業、餐飲、娛樂及旅館等用途。

全案總樓地板面積約 1 萬 6155 坪，空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及 A 級商業辦公等空間，名軒開發擬興建地上 23 層樓、地下 4 層樓、地上純鋼骨結構的複合商辦大樓，採共構方式同時結合智慧、防疫、健康、節能之建築設計理念，興建後疫情時代下之地標型大樓。藉由複合使用之空間規劃設計，讓捷運人行動線直接串連開發大樓，將商務、餐飲及各類活動參與之入流分散導入整體空間內。

名軒開發指出，此聯開案中的「新創交流中心」的規劃 ，除了提供多功能會議、展演及各類新創產業發展所需之空間，因捷運直達的便捷，更能吸引各類活動參與人潮，使捷運站成為活動熱點，進而達到提倡及鼓勵綠色運具的使用。

高雄捷運局表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，未來將推出的捷運岡山路竹延伸線 RK 1 站、捷運橘線 O13 站及捷運黃線等聯開基地，均以捷運站周邊為生活核心之發展型態。

除搶下高雄捷運土地聯開的首案，麗寶集團近年也看好地上權發展，逐步調整未來住宅佈局。目前在全台及離島已標得超過 20 處地上權標案，6 月 21 日當日，國有財產署共標脫十宗地上權標售案，麗寶集團從北到南一口氣以總價 12 億元標得 4 筆，總計約 1 萬 2000 坪地上權土地。