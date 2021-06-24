非洲電信集團MTN、中興通訊 遭美指控援助伊拉克恐攻

非洲最大電信商 MTN 集團與中國中興通訊 (0763-HK) 周二（23 日）遭指控助援助伊朗恐怖分子活動，造成數千名美國人在伊拉克傷亡。

根據提交給紐約地方法院的訴訟，有 50 多名美國人指控非洲最大電信商 MTN 集團與中國中興通訊與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有業務往來，為該組織在鄰國伊拉克的恐攻活動提供資金、武器等援助，在 2011 年至 2016 年間造成共數千名的美國人傷亡。

MTN 集團總部位於南非約翰尼斯堡，在遭指控後透過電子郵件聲明，目前正在審視訴訟細節，也正與律師顧問諮詢中，並強調自己是合法經營業務，沒有涉及任何不法情事，將捍衛自己的立場。中興通訊發言人 Margaret Ma 則未立即回應。

MTN 集團曾在 2019 年時就受到類似指控，約有 150 多名美國人控訴該集團向塔利班官員行賄，以保護其在阿富汗的電信基地台不受攻擊。

MTN 集團在敘利亞、伊朗、阿富汗等其他電信業只認為風險大的地區經營業務。該公司也曾表示，將出售其在中東業務。

伊朗在 2005 年核准 MTN 集團的經營許可的決定，讓更早獲經營許可的土耳其電信商 Turkcell 不滿，並對 MTN 集團提出數次法律訴訟但都未果，MTN 集團至今也否認有不當行為。

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