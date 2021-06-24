人民幣中間價連八貶 調貶逾200基點 創七周新低

美國聯準會多位官員頻頻釋出鷹派訊號，帶動美元指數上揚，周四 (24 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 203 基點，連續八個交易日調貶，報 1 美元兌 6.4824 人民幣，創七周新低。

市場分析指出在內、外因素的影響下，市場對人民幣單邊升值預期已經被扭轉。5 月 31 日～6 月 18 日，人民幣匯率預期已由升轉貶，14 個交易日中只有 3 個交易日升值。專家提醒，後續如果美元反彈形成一致性預期，資金短期流出可能會驅使人民幣匯率陷入更深度的回貶。

招商銀行表示 FOMC 利率會議的結論讓美元反彈具備持續性，這使人民幣匯率短線回調的風險擴大。雖然外貿對於人民幣匯率的支撐因素仍在，但美元短期利率走揚，對於通膨預期和全球資金流向的影響不容小覷。

中國銀行則認為，未來需高度關注導致人民幣匯率貶值的因素：一是美國經濟持續恢復，美元指數將有所回升。隨著疫苗施打率的攀升，美國經濟的強勁復甦可期。

第二則是聯準會提早緊縮貨幣政策的機率提高。5 月份美國的 CPI 達到 5% 的高點，若未來依然保持上漲態勢，聯準會可能會提早縮表。屆時，資金從新興市場國家流出的壓力將不斷擴大，中美利差也將面臨考驗，人民幣匯率將承受賣壓。

人民幣中間價調貶後，離岸人民幣保持狹幅震盪。截至上午 10:30 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4773 人民幣，小貶 11 基點，幅度 0.02%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4772 人民幣，貶值 29 基點，幅度 0.04%。

