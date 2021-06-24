〈台股盤後〉航運揚帆領航 鋼鐵續撐盤 站上17400點攀近月新高

台股今 (24) 日在電子股熄火下，由航運族群領航、鋼鐵人走堅撐盤，中小型股活蹦亂跳，指數最高來到 17439.63 點，儘管午盤過後漲幅收斂，終場仍上漲 71.25 點或 0.41%，以 17407.96 點作收，寫一個多月來新高，成交量 4163 億元。

航運三雄今日同步開低後，急拉揚升，長榮、萬海攻上漲停鎖住作收，陽明則大漲逾半根停板，航運、陸運族群多檔亮燈漲停，包括中櫃、新興、建新國際、中航、榮運、志信、台驊投控、宅配通等，慧洋 - KY、嘉里大榮、裕民等同樣表現不俗。

鋼鐵股走勢堅挺，中鋼開高震盪，終場上漲逾 1%，收在 35.8 元，激勵聚亨、海光、彰源、威致、佳大收漲停，千興、中鴻、春雨、官田鋼、第一銅、志聯等均收紅。

電子權值股普遍熄火，台積電下跌 5 元、以 590 元作收；聯發科收跌 1.27%、聯電則以平盤 53 元作收；面板雙虎、大立光、譜瑞 - KY、國巨、華新科、日月光投控等均壓抑大盤表現。

不過，鴻海明日將舉行 MIH 成立大會，股價先行表態，一度站上 114 元，終場收漲 1.34%，站回 5、10 日線；汽車零組件廠同步走強，車電王、倉佑、時碩工業、大億金茂亮燈；朋程、吉茂、英利 - KY 等也有逾 4% 漲幅。

法人表示，台股拉回整理過後，重新站回均線，扭轉大盤短期均線下彎的不利局面，在類股換手輪動下，各天期均線呈現多頭排列，惟短線仍需觀察通膨、疫情發展。