〈美股盤後〉華爾街笑迎基建協議 標普那指刷新高

週四 (24 日) 美國總統拜登宣布和參院跨黨派小組就基礎建設達成協議，經濟樂觀浪潮的推動下，基建概念股喜漲，道瓊漲逾 300 點，標普、那指收紅逾 0.5%，雙雙創下新高紀錄。

政經消息，美國總統拜登週四公布了一項規模近 6000 億美元的基礎建設框架協議，為期五年，該協議不包括擴大兒童保育和教育的支出，而且出售美國戰略石油儲備 (SPR) 將作為籌措資金來源之一。

基礎建設框架總規模和細節 (圖片：白宮網站)

儘管該基建規模遠低於拜登此前 2.2 兆美元的提案，拜登稱，很重要的一點是，他與該小組都彼此讓步，所以才達成這個基建協議，這將為美國創造 (至少) 數百萬個就業機會。

週四聯準會 (Fed) 鷹、鴿派官員爭論持續。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 警告通膨風險可能更大，根據眾多數據顯示，美國經濟復甦可能在秋季獲得動力，全球經濟隨之復甦，他預測 2022 年年底時聯準會將會升息。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則持續向市場放鴿，他表示，美國經濟仍遠未達就業最大化，現在不是改變利率政策的時候。

聯準會週四盤後宣布，所有 23 家大型銀行輕鬆通過 2021 年的壓力測試，因此將取消新冠疫情開始時實施的庫藏股、股息派發限制。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.79 億例，死亡數突破 389 萬例，美國累計確診超過 3358 萬例，累計死亡數超過 60.3 萬。印度累計確診超過 3008 萬例，巴西累計確診 1816 萬例。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 322.58 點，或 0.95%，收 34,196.82 點。

標普 500 指數上漲 24.65 點，或 0.58%，收 4,266.49 點。

那斯達克指數上漲 98.0 點，或 0.69%，收 14,369.7 點。

費城半導體指數上漲 56.58 點，或 1.77%，收 3,253.8 點。

標普 11 大板塊僅房地產和公用事業收黑，金融、能源和通訊服務領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.22%；臉書 (FB-US) 漲 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.56%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.53%。

道瓊成分股多收紅。開拓重工 (CAT-US) 漲 2.60%；波音 (BA-US) 上漲 2.87%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.82%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.79%；高盛 (GS-US) 上漲 2.06%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.93%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.41%。

費半成分股表現不俗。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.47%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.04%；美光 (MU-US) 漲 1.97%；AMD (AMD-US) 下跌 2.74%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.78%；高通 (QCOM-US) 漲 1.77%。

台股 ADR 全收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.72%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 2.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.20%。

個股消息

開拓重工和波音走高外，其他基礎建設類股也紛紛走揚，聯合租賃 (URI-US) 上漲 2.78%、Vulcan Materials(VMC-US) 上漲 3.29%、Deere(US-DE) 上漲 0.81%、美國鋼鐵 (X-US) 上漲 3.39%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.22% 至每股 133.41 美元。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 稱，一些人擔心 iPhone 營收將出現兩位數下滑，就像 2016 財年的 iPhone 6S 和 2019 財年的 iPhone XS 一樣，但在 iPhone、Mac 和 iPad 需求強勁的推動下，蘋果新一季財報營收預測將優於預期。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.54% 至每股 679.82 美元。特斯拉執行長表示，當現金流更可預測時，太空服務公司 Starlink 將上市。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.53% 至每股 266.69 美元，市值來到 2.01 兆美元。微軟週四 (24 日) 推出新一代作業系統 Windows 11，迎來近六年的系統重大更新。

週四美國商務部以侵犯人權為由，將新疆多晶矽生產商等 5 家中國實體列入貿易黑名單。大全新能源 ADR (DQ-US) 下跌 2.75%；中國太陽能面板生產商晶科能源 (JK-US) 上漲 4.07%；美國太陽能電池模組供應商 First Solar (FSLR-US) 上漲 5.39%。

週三美最高法院裁定，美國聯邦住房金融局 (FHFA) 結構違憲後，白宮決定替換 FHFA 局長 Mark Calabria，此舉使讓房利美和房地美私有化蒙上陰霾。房利美 (FNMA-US) 暴跌 9.87% 至每股 1.37 美元。房地美 (FMCC-US) 大跌 7.80% 至每股 1.30 美元。

康卡斯特 (CMCSA-US) 上漲 1.05% 至每股 56.06 美元。外傳康卡斯特 (Comcast) 執行長正在考慮和 ViacomCBS 合作或收購 Roku，似乎有意進軍串流媒體市場，康卡斯特回應純屬臆測。

滴滴啟動赴美上市，計劃通過美國 IPO 發行 2.88 億份 ADS，每股 ADS 發行價預計為 13.50 美元，股票代碼為 DIDI。

經濟數據

美國 Q1 實質 GDP 季增年率終值報 6.4%，前值 6.4%

美國 5 月耐用品訂單月增率初值報 2.3％，預期 3.0%，前值自 - 1.3% 上修至 - 0.8%

美國上周 (6/19) 初領失業金報 41.1 萬人，預期 38 萬人，前值自 41.2 萬人上調至 41.8 萬人

美國上周 (6/12) 續領失業金報 339 萬人，預期 346 萬人，前值自 351.8 萬人上調至 353.4 萬人

美國 5 月批發庫存月增率初值報 1.1％，預期 0.8%，前值 0.8%

美國 5 月進出口報 - 881 億美元，預期 - 882 億美元，前值自 - 852 億美元下調至 - 857 億美元



華爾街分析

StockCharts 首席市場策略師 David Keller 週四受訪時稱，儘管標普升至新高，華爾街似乎不那麼壓倒性地看漲，類股反而更加輪動著，這可能是大盤見頂訊號，而不是健康的牛市。

LPL Financial 股票策略師 Jeff Buchbinder 表示，基礎建設增強本已非常強的經濟增長前景。這些投資將提振企業獲利前景，並使牛市在 2021 年以後維持強勁。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主